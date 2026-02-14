Cartagena avanza hacia el Interés Turístico Nacional con un Carnaval marcado por la calidad y la inclusión

El Carnaval de Cartagena vive este domingo su momento cumbre con la celebración del Gran Desfile General, la cita más esperada -aplazada debido a la alerta por viento- de una programación que este año ha dado un salto cualitativo. Bajo el impulso conjunto del Ayuntamiento y la Federación de Carnaval, la ciudad trabaja con un objetivo claro: completar el expediente para obtener la declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional. Este esfuerzo de proyección exterior ha ido ligado a acciones de promoción estratégica, como el desfile realizado en Madrid en el marco de Fitur.

La celebración comenzó el pasado 6 de febrero con el pregón de Eduardo Pignatelli, presidente de la Federación, en una ceremonia frente al Palacio Consistorial que fusionó música, luz y pólvora. Desde ese instante, la ciudad ha sido un hervidero de actividad. Como destacó la alcaldesa, Noelia Arroyo, el verdadero motor de esta fiesta reside en el trabajo invisible que se realiza durante meses en barrios y locales sociales. Es en esos talleres «donde el ingenio de las chirigotas y el diseño de las comparsas toman forma mucho antes de que llegue febrero».

La esencia portuaria de la ciudad marca el carácter de su Carnaval: una fiesta de «ida y vuelta» que bebe de diversas influencias pero mantiene un sello local inconfundible. Esta dualidad se refleja en sus dos grandes escenarios, el Auditorio El Batel, sede de la crítica y el humor de las chirigotas, y las calles de Cartagena, donde los grupos coreográficos tienen el mejor escaparate.

El Concurso Nacional de Chirigotas ‘Ciudad de Cartagena’ ha vuelto a confirmar su éxito con un lleno absoluto, consolidándose como un excelente termómetro del interés del público. Este certamen destaca por fusionar el canon gaditano con la actualidad local, atrayendo incluso a agrupaciones de referencia nacional como la Chirigota del Canijo.

Por otro lado, la diversidad y el espectáculo tuvieron su espacio protagonista el pasado lunes 9 con la décima edición del Concurso Nacional de Drag-Queen, donde Drag Perseidas se alzó con el triunfo en una gala ya consagrada dentro del circuito nacional.

Un compromiso firme con la inclusión

Uno de los pilares que refuerzan la candidatura al Interés Turístico Nacional es la apuesta de Cartagena por un carnaval para todos. La edición de 2026 presenta novedades significativas en accesibilidad como una zona con reducción de estímulos, ya que el desfile de este sábado contará con un área acotada para 128 personas, diseñada específicamente para menores con trastorno del espectro autista (TEA), donde se moderará el volumen y se evitará el uso de pirotecnia. Además, por tercer año consecutivo, la comparsa ONCE Ilusiones, integrada por personas con discapacidad visual y sordoceguera, participará en el recorrido principal, demostrando que la inclusión en Cartagena es una realidad visible y normalizada.

Con el gran desfile como broche de oro a una semana de intensa actividad, Cartagena encara la recta final de su Carnaval reforzando su identidad: una fiesta que apuesta por la calidad uniendo tradición y compromiso social.