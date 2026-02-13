Toñi Gabarrón Gilabert, Mayordomo de la Cofradía del Resucitado, Nazarena Mayor 2026

La Junta de Cofradías de Semana Santa nombró Nazarena Mayor de 2026 a Toñi Gabarrón Gilabert, mayordomo de la Cofradía del Resucitado. La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, fue la encargada de darle la noticia este viernes tras ser informada por los Hermanos Mayores de las Cofradías California, Marraja, del Resucitado y el Socorro.

La elección unánime de quien va a ser una de las protagonistas de la Semana de Pasión en Cartagena es, según la primera edil, “un reconocimiento muy merecido a una cofrade activa y con muchos méritos, que representa lo mejor de la Semana Santa y asegura su futuro y proyección”.

El presidente de la Junta de Cofradías y Hermano Mayor del Socorro, Javier Pavía, destacó la labor de años que viene realizando la recién elegida Nazarena Mayor, tanto en el ámbito cofrade como fuera de él, colaborando con numerosas entidades sociales.

Gabarrón recibió su nombramiento emocionada al salir de “una clase de baile latino, y aún me tiemblan las piernas”, aseguraba en el transcurso de la simpática comunicación informal con la primera edil.

Nacida en Cartagena en 1959, Toñi Gabarrón Gilabert inició su periplo cofrade como miembro de la Junta de Damas de la Cofradía del Resucitado, de la que es mayordomo desde 1996.

En 1999 fue penitente fundadora de la Agrupación del Santísimo Cristo de la Resurrección, a la que continúa perteneciendo y participando activamente como vara de tercio, hasta que en 2014 y con la elección de su marido, Bernardo Simó, como Hermano Mayor, fue nombrada Camarera de la Santísima Virgen del Amor Hermoso durante cuatro años. Ha sido también Madrina de la Agrupación de Escolta y Honores de la Cofradía.

En el ámbito social, además de trabajar con la asociación española contra el Parkinson ha colaborado como voluntaria con la Hospitalidad Santa Teresa en labores administrativas y con la participación activa en los inicios del comedor social.

Reconocimiento a su entrega

La elección de Toñi Gabarrón como Nazarena Mayor es un reconocimiento a su trayectoria y entrega a la Semana Santa de Cartagena. Se trata de una de las distinciones de mayor rango que se conceden con motivo de la celebración de la Semana Santa cartagenera, junto a la de Pregonero, que este año es Pedro Luis de la Puente, y al Procesionista del Año.

El título de Nazarena Mayor, que el año pasado recayó en María Ángeles Valverde Ruiz, camarera de la Virgen del Primer Dolor, se entregará el día 21 de febrero, durante la lectura del Pregón de la Semana Santa de 2026.