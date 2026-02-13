Estos son los premiados del V ‘Garbancillo de Oro’ de Tallante

La Asociación Cartagena Ciudad Creativa ha fallado por quinto año consecutivo los Premios ‘Garbancillo de Oro’ de Tallante, unos galardones que alcanzan su primer lustro plenamente consolidados como referente en el reconocimiento al tejido social, cultural y económico de la zona Oeste de Cartagena.

La presidenta de la asociación, Marina Muñoz, subraya que estos premios nacieron con el objetivo de "reconocer a personas, grupos y organizaciones que han demostrado un compromiso excepcional con la actividad, la defensa y la promoción de la identidad y el territorio del oeste cartagenero". Cinco años después, asegura, se siguen entregando "con la misma ilusión con la que se fundaron".

Los galardonados

En esta quinta edición, el premio en la categoría de Gastronomía será para Comercial Ana , establecimiento histórico de Cuesta Blanca, distinguido por su trayectoria como comercio tradicional y punto de referencia en la venta de productos locales.

será para , establecimiento histórico de Cuesta Blanca, distinguido por su trayectoria como comercio tradicional y punto de referencia en la venta de productos locales. En Educación, el reconocimiento recaerá en el Colegio Peñas Blancas de Tallante, por su impacto social en la zona y su estrecha vinculación con el entorno natural. El galardón coincide además con el décimo aniversario del centro.

Comercial Ana, el colegio Peñas Blancas, la Asociación de Vecinos de Galifa y María José Martínez, entre los galardonados de 2026

La Asociación de Vecinos de Galifa será premiada en la categoría de Organizaciones por su labor cultural y su activismo en defensa de los núcleos rurales. El jurado ha valorado especialmente sus aportaciones al Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del Espacio Natural de la Sierra de la Muela, Cabo Tiñoso y Roldán, así como sus propuestas y alegaciones al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Cartagena. También se ha destacado el trabajo desarrollado por José Andreu y Pedro Díaz.

será premiada en la categoría de por su labor cultural y su activismo en defensa de los núcleos rurales. El jurado ha valorado especialmente sus aportaciones al Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del Espacio Natural de la Sierra de la Muela, Cabo Tiñoso y Roldán, así como sus propuestas y alegaciones al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Cartagena. También se ha destacado el trabajo desarrollado por José Andreu y Pedro Díaz. En el apartado Individual, el ‘Garbancillo de Oro’ será para María José Martínez, impulsora del primer alojamiento rural del oeste cartagenero, ‘La Nieta del Gasero’, en Los Puertos de Santa Bárbara, que este año cumple dos décadas de actividad. Martínez gestiona actualmente también ‘Las Casas de El Nene’, en El Cañar.

La entrega de los V Premios ‘Garbancillo de Oro’ tendrá lugar el martes 17 de marzo, a las 20.00 horas, en el salón de actos del Local Social de Perín.

En ediciones anteriores han sido distinguidos restaurantes, colectivos vecinales, iniciativas deportivas, profesionales de la comunicación y referentes del ámbito científico y rural, consolidando unos galardones que ponen en valor la riqueza humana del territorio.

El nombre de los premios hace referencia al ‘garbancillo’, una planta endémica vinculada a la zona volcánica y al cultivo tradicional de secano de Tallante y Los Puertos. Considerada extinguida durante años, fue redescubierta en 2004 por el biólogo Sergio Martínez Mendoza en la colada de Perín, convirtiéndose en símbolo de identidad y resiliencia del territorio.

Noticias relacionadas

"Un año más, el jurado ha distinguido a personas y colectivos con arraigo social que contribuyen a dar vida al oeste de Cartagena y a preservar su esencia cultural, natural y humana", concluye Muñoz.