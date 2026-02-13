Estas son las calles cortadas este sábado en Cartagena por el Gran Pasacalles de Carnaval

La Policía Local ha informado de los cortes de tráfico que se van a llevar a cabo este sábado 14 de febrero con motivo de la celebración del Gran Pasacalles de Carnaval en Cartagena.

Así, a partir de las 16:00 horas se cortarán al tráfico las siguientes calles:

Alameda de San Antón sentido de circulación desde Plaza María Cristina hacia Plaza de España.

Calle Soldado Rosique cortado el acceso desde Avda. Del Cantón a la altura del Estadio Cartagonova.

Calle Real, calle Joaquín Navarro Coromina y Paseo Alfonso XII desde la rotonda de Plaza San Agustín hasta la rotonda de Plaza Héroes de Cavite.

Corte puntual de calle Menéndez Pelayo cuando el desfile cruce por Plaza de España hacia calle Carmen.

Se procederá a la retirada de los bolardos que hay instalados bajo el puente calle Soldado Rosique, para que los vehículos que circulen por calle Dr. Luis Calandre puedan continuar hacia calle Sebastián Feringán.

En las distintas vías afectadas por el desfile, el tráfico se restablecerá tras el paso de la comitiva, excepto el corte de tráfico que afecta a la zona del Puerto, donde se reanudará cuando finalice el acto festivo que se celebrará en la Explanada.