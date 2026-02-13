Tráfico
Estas son las calles cortadas hoy en Cartagena por la Vuelta Ciclista
El Paseo Alfonso XII y varias vías del centro cerrarán al tráfico este viernes; también habrá afecciones el sábado por el repintado del carril bici en varias calles del centro
L.O.
Cartagena registrará este viernes y mañana importantes afecciones al tráfico con motivo de la celebración de la primera etapa de la Vuelta Ciclista, entre Cartagena y Gobik Yecla, y por trabajos de repintado del carril bici en el centro urbano.
Con motivo de la salida de la prueba deportiva, el Paseo Alfonso XII permanecerá cerrado desde las 7.00 horas a la altura de la Plaza de la Isla. El acceso al parking del puerto solo podrá realizarse por la calle Real hasta las 11.00 horas.
Hasta finalizar el paso de los corredores, se cortarán al tráfico las siguientes calles:
- Paseo Alfonso XII desde plaza de la Isla hasta calle Joaquín Navarro Coromina.
- Calle Real sentido de circulación hacia Plaza de España.
- Calle Menéndez y Pelayo.
- Plaza de España sentido de circulación desde Calle Menéndez y Pelayo hacia Alameda de San Antón.
- Alameda de San Antón sentido de circulación hacia Plaza María Cristina.
- Calle Jorge Juan sentido de circulación hacia Plaza Severo Ochoa.
- Plaza Severo Ochoa sentido de circulación de calle Jorge Juan hacia Avda. Víctor Beltrí.
- Avda. Víctor Beltrí sentido de circulación hacia Ctra. RM-F36.
El Ayuntamiento advierte de que los vehículos estacionados en el sentido de la marcha por el que discurrirá la prueba, especialmente en Plaza de España, Alameda de San Antón y Jorge Juan, deberán retirarse antes de las 7.00 horas. De no hacerlo, serán retirados por la grúa municipal.
Cortes el sábado en San Pío XII y Real
Ya el sábado 14 de febrero, entre las 8.00 y las 12.00 horas, se producirán cortes alternativos de tráfico en las calles San Pío XII y Real, en sentido hacia el Paseo Alfonso XII, debido a trabajos de repintado del carril bici.
- El eje de las calles Muralla del Mar, Mayor y Carmen, nueva ‘milla de oro’ de la ciudad
- Cierran más de medio centenar de comercios tradicionales en dos años en los barrios y diputaciones de Cartagena
- 100.000 euros para que las gaviotas no acaben con los lagartos de Escombreras
- Cortada al tráfico hasta agosto la avenida Pasadera de Canteras en Cartagena por unas obras en la rambla
- Cortes de tráfico este viernes en Cartagena por el Carnaval y la salida de la Vuelta Ciclista a la Región
- La Armada y el Gobierno Regional apuestan por Cartagena como epicentro de la industria nacional de Defensa
- El juzgado investiga la responsabilidad del Ayuntamiento en la muerte de la buceadora en la Cueva del Agua
- Estos son los pisos a la venta más caros en la ciudad de Cartagena