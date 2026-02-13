Estas son las calles cortadas hoy en Cartagena por la Vuelta Ciclista

Cartagena registrará este viernes y mañana importantes afecciones al tráfico con motivo de la celebración de la primera etapa de la Vuelta Ciclista, entre Cartagena y Gobik Yecla, y por trabajos de repintado del carril bici en el centro urbano.

Con motivo de la salida de la prueba deportiva, el Paseo Alfonso XII permanecerá cerrado desde las 7.00 horas a la altura de la Plaza de la Isla. El acceso al parking del puerto solo podrá realizarse por la calle Real hasta las 11.00 horas.

Hasta finalizar el paso de los corredores, se cortarán al tráfico las siguientes calles:

Paseo Alfonso XII desde plaza de la Isla hasta calle Joaquín Navarro Coromina.

desde plaza de la Isla hasta calle Joaquín Navarro Coromina. Calle Real sentido de circulación hacia Plaza de España.

sentido de circulación hacia Plaza de España. Calle Menéndez y Pelayo .

. Plaza de España sentido de circulación desde Calle Menéndez y Pelayo hacia Alameda de San Antón.

sentido de circulación desde Calle Menéndez y Pelayo hacia Alameda de San Antón. Alameda de San Antó n sentido de circulación hacia Plaza María Cristina.

n sentido de circulación hacia Plaza María Cristina. Calle Jorge Juan sentido de circulación hacia Plaza Severo Ochoa.

sentido de circulación hacia Plaza Severo Ochoa. Plaza Severo Ochoa sentido de circulación de calle Jorge Juan hacia Avda. Víctor Beltrí.

sentido de circulación de calle Jorge Juan hacia Avda. Víctor Beltrí. Avda. Víctor Beltrí sentido de circulación hacia Ctra. RM-F36.

El Ayuntamiento advierte de que los vehículos estacionados en el sentido de la marcha por el que discurrirá la prueba, especialmente en Plaza de España, Alameda de San Antón y Jorge Juan, deberán retirarse antes de las 7.00 horas. De no hacerlo, serán retirados por la grúa municipal.

Noticias relacionadas

Cortes el sábado en San Pío XII y Real

Ya el sábado 14 de febrero, entre las 8.00 y las 12.00 horas, se producirán cortes alternativos de tráfico en las calles San Pío XII y Real, en sentido hacia el Paseo Alfonso XII, debido a trabajos de repintado del carril bici.