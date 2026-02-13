El PGOU ‘legaliza’ las naves de la carretera de La Palma y Pozo Estrecho en Cartagena

La aprobación provisional del nuevo Plan General de Ordenación Urbana incorpora más suelo urbanizable, es decir, a desarrollar en un futuro de uso industrial y reconoce naves y actividades industriales que se venían realizando de forma histórica en la carretera de la Palma y el acceso a Pozo Estrecho desde el Albujón.

Asimismo, aumenta el suelo urbanizable sin sectorizar de carácter residencial en pueblos como La Palma, La Aljorra, La Aparecida, La Puebla, Molinos Marfagones, Roche o El Algar, teniendo en cuenta las propuestas de los vecinos de estas zonas, así como aumenta el urbanizable residencial fijando el futuro desarrollo de Cartagena en su área urbana central hasta la confluencia de las autovías A30 y la autopista AP7 por encima de Santa Ana pueblo.

Ortega hizo hincapié en que en aquellos lugares donde pueda haber previsión de zonas inundables se hace necesario el informe del organismo de Cuenca para su desarrollo garantizando así que las futuras viviendas estén fuera de todo peligro.

Otro de los puntos más destacables del nuevo planeamiento urbanístico es que aumenta el tamaño de los núcleos urbanos recogidos en la aprobación inicial, reconoce hasta 25 núcleos rurales más y con carácter general se indica que se ajuste la delimitación de los ámbitos del suelo urbano de núcleo rural y de suelo urbano especial de forma que se posibilite su ampliación.

«Esta es una reivindicación histórica de los vecinos y asociaciones en los últimos 40 años. Nadie puede negar que en este PGOU ha sido el más sensible con los núcleos rurales históricos de nuestros más de 550 kilómetros cuadrados», apuntó el responsable de Urbanismo.

Asimismo, se incorporan dos sistemas generales, el del Camino del Sifón en Los Dolores y en El Algar, para solucionar problemas hidráulicos y de inundabilidad en estas zonas, así como prever verdaderas circunvalaciones de Los Dolores, El Bohío y El Algar.

También incorpora el Monte de Galeras como sistema general de espacios libres y usos turísticos para poder dar vida a Fajardo y Galeras y provee un equipamiento deportivo en Canteras solicitado por su Asociación de Vecinos.

El documento aprobado en pleno, que sustituye al actual planeamiento tras casi 40 años, habilita suelo para más de 120.000 viviendas, amplía el suelo industrial en 10 millones de metros cuadrados y ofrece soluciones pioneras para abaratar el coste de la edificación y proteger el patrimonio arqueológico.