Fiestas
Globos y 'photocalls' para celebrar el Día de San Valentín en Cartagena
Al tradicional corazón de Héroes de Cavite se suman los tres de la Alameda de San Antón y uno en el Parque de Los Juncos
En el imaginario colectivo París es la ciudad del amor, ahora un pedazo de ese romanticismo de la capital francesa se puede disfrutar en la Alameda de San Antón.
El Día de los Enamorados se celebra en Cartagena con fotos, un recuerdo que perdura y para el que el Ayuntamiento pone a disposición de ciudadanos y visitantes varios 'photocalls' que sirven de marco para sus instantáneas.
Al tradicional Corazón de Flores que cada año se planta en los jardines de Héroes de Cavite, hay que sumar también los tres 'photocalls' instalados a lo largo de la Alameda de San Antón, que se han inaugurado este viernes con la presencia de la concejal de Política Social, Igualdad y Familia, Cristina Mora, acompañada por un vocal de la Junta Municipal Ensanche, Sebastián Hidalgo, y de la Asociación de Vecinos Alameda, Jesús Gómez.
En estos tres puntos, y en otro nuevo que se abre este año en el Parque de Los Juncos, este sábado 14 de febrero, Día de San Valentín, habrá azafatas regalando globos a quienes se acerquen a hacerse una foto, en horario de 11:30 a 13:30 horas.
