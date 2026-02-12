El S-81 `Isaac Peral´ parte de Cartagena para integrarse en una operación de la OTAN

El submarino S-81 ‘Isaac Peral’ zarpa este jueves desde el Arsenal de Cartagena para integrarse en la operación aliada ‘Noble Shield’, una misión orientada a reforzar la disuasión y la defensa colectiva en el ámbito de la OTAN.

Tras su último despliegue, finalizado en noviembre de 2025, el S-81 ha completado un exigente periodo de adiestramiento y alistamiento, centrado en la instrucción avanzada de la dotación, evaluación de sistemas y ejecución de ejercicios tácticos de alta complejidad.

Este proceso ha permitido mantener y perfeccionar sus capacidades técnicas y operativas para afrontar un escenario multinacional de elevada exigencia.

La operación 'Noble Shield', que se desarrolla en el Mediterráneo, permitirá al submarino operar plenamente integrado con unidades aliadas bajo estructura de mando OTAN, contribuyendo al fortalecimiento de la interoperabilidad y a la validación de procedimientos conjuntos.

En este contexto, el comandante del submarino, capitán de corbeta Fernando Clavijo Rey-Stolle, destacó que el ‘Isaac Peral’ aporta “capacidades mejoradas de obtención de inteligencia respecto a la serie anterior, junto con equipos tecnológicamente avanzados que nos permiten cooperar con otras unidades a mayor distancia y con mayor precisión en la información”.

Según subrayó, estas capacidades “favorecen la integración y la interoperabilidad con el resto de unidades participantes en la misión”.

El comandante incidió, además, en la preparación integral de la dotación, compuesta por 55 hombres y mujeres. “La dotación es el principal motor de este submarino”, afirmó.

“Los avanzados ejercicios en simuladores nos han permitido entrenar situaciones que previsiblemente encontraremos durante el despliegue, alcanzando un elevado grado de preparación operativa”, aclaró.

Junto al componente técnico, el factor humano resulta determinante. Operar en un submarino exige un alto grado de cohesión y responsabilidad individual.

“La vocación y el sentido del deber son fundamentales”, apuntó el capitán de corbeta Clavijo. "Vivimos y trabajamos en un espacio reducido, aislados del exterior, lo que exige confianza mutua, respeto y una gran cohesión de equipo. Sin ese equilibrio humano, la tecnología por sí sola no funciona”.

Desde el punto de vista estratégico, este despliegue refuerza la contribución española a la seguridad colectiva. “Un submarino permite vigilar y disuadir amenazas sin ser detectado, ayudando a prevenir conflictos antes de que se produzcan”, explicó el comandante.

Por último, comentó que “esa capacidad de anticipación y vigilancia discreta refuerza la seguridad nacional y contribuye a la estabilidad de España y de la OTAN a largo plazo”.

Elevada discreción

El submarino S-81 ‘Isaac Peral’ es la primera unidad de la serie S-80, construida por Navantia en Cartagena para la Armada. Diseñado para operar en todo el espectro de misiones navales, destaca por su elevada discreción, sus avanzados sistemas de combate y sensores y su capacidad para desarrollar cometidos de vigilancia, disuasión, proyección de fuerza y apoyo a operaciones conjuntas y aliadas.

Noticias relacionadas

Su participación en ‘Noble Shield’ constituye su segundo periodo de integración en fuerzas de la OTAN, consolidando su incorporación progresiva al entorno operativo aliado y reforzando la contribución española a la defensa colectiva y a la seguridad marítima internacional.