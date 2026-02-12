MC votará en contra de un Plan General "muerto, sin ilusión ni proyecto alguno" en Cartagena

Entre suelos contaminados y junto a uno de los proyectos más polémicos de los últimos años, la parcela municipal contaminada de Los Mateos, el portavoz de MC, Jesús Giménez Gallo, anunció este miércoles el voto negativo de la formación al Plan General de Ordenación Urbana de Cartagena que se aprobará este jueves.

El líder de la formación local eligió "la zona cero del urbanismo del PP en Cartagena", con los suelos de Potasas, El Hondón, Zinsa y la chimenea de Peñarroya como telón de fondo para ejemplificar que "detrás de nosotros tienen el mejor resumen de 30 años de gobiernos del PP en Cartagena: terrenos contaminados, promesas incumplidas y ni un solo avance real para Cartagena".

"Han pasado más de tres décadas y el PP no ha sido capaz de ofrecer una solución seria a estos espacios degradados que lastran el desarrollo del municipio", aseguró Giménez Gallo, quien recordó el caso del solar de Los Mateos donde el Gobierno de Noelia Arroyo proyectó 40 viviendas, rebajando su precio al propietario a cambio de exonerarle de ejecutar la descontaminación, para posteriormente perder dos millones de euros en fondos europeos destinados a vivienda joven y universitaria.

"Ese es su modelo: improvisación, propaganda y fracaso", sentenció.

MC apoyó la aprobación inicial del Plan General "en un ejercicio de responsabilidad", al considerar que Cartagena necesita con urgencia esta herramienta estratégica, pero lo hicimos para negociar, consensuar y mejorar el documento a través de las alegaciones. Todavía estoy esperando la llamada de la alcaldesa".

"Arroyo no quiere consenso. Solo conoce tres formas de hacer política: la foto, la imposición -como hace con Vox- y la compra de voluntades. Con MC que no cuente. MC no tiene precio", subrayó el portavoz municipal.

"Sin voluntad real"

Giménez Gallo lamentó que el Gobierno solo haya mantenido una reunión de dos horas para abordar apenas 30 cuestiones de más de 1.600 alegaciones, "sin documentación y sin voluntad real de modificar un modelo absolutamente fallido para el desarrollo de Cartagena".

El líder de MC advierte de que quienes apoyen el Plan General "serán cómplices de consolidar un modelo que hunde a Cartagena", y recalcó que "tiene más delito aprovechar que Cartagena necesita un Plan General para imponer uno que nace muerto, que no genera ilusión ni proyecto alguno".

El dirigente local resaltó que el documento mantiene la previsión de miles de viviendas en suelos contaminados como Zinsa, Peñarroya o El Hondón. "Propusimos que estos terrenos fueran equipamientos o incluso no urbanizables hasta su descontaminación completa, y el Gobierno lo rechazó", aclaró.

"¿Cómo vamos a avalar un modelo que plantea más de 6.000 viviendas en terrenos contaminados? ¿Cómo vamos a respaldar un plan del que ni siquiera hay un render, cuando la alcaldesa es experta en posar con renders detrás?", ironizó.

Asimismo, cuestionó que "somos el municipio mediterráneo que menos crece. Y no crecemos porque no hay modelo de municipio. El del PP es un Gobierno tóxico para Cartagena".

"Y ante una alcaldesa tóxica y mentirosa, MC no se va a callar", añadió.

Por último, Giménez Gallo apuntó que "este Plan viene auspiciado desde Murcia para que Cartagena no se desarrolle y no progrese. Noelia Arroyo se ha puesto enfrente del desarrollo de nuestro municipio. Y MC siempre estará al lado de los vecinos, que son los verdaderos perjudicados de este modelo agotado".

"Treinta años del PP nos han traído hasta aquí. Cartagena merece mucho más. Y no vamos a callarnos ante un Plan General que consolida el mismo fracaso de siempre", concluyó.