Cierran más de medio centenar de comercios tradicionales en dos años en los barrios y diputaciones de Cartagena

"No queda donde comprar un par de zapatos o una tuerca". Así lamentaba una vecina de La Palma la situación del comercio en los barrios y diputaciones, que llevan años perdiendo su tejido comercial tradicional, negocios regentados durante generaciones y una parte imprescindible de la identidad de la zona.

Zapaterías, ferreterías, fruterías y pequeños ultramarinos bajan sus persianas de forma definitiva en un goteo de cierres que deja a su paso locales vacíos y pérdida de empleo, así como un hueco en el corazón de estos pueblos y en el de sus habitantes.

En los últimos dos años unos cincuenta comercios han cerrado en los barrios y diputaciones de Cartagena. En el caso concreto de La Palma, en lo que va de año han echado el cierre cinco comercios, como confiterías míticas como San Antonio y zapaterías 'de toda la vida'.

"En el pueblo solo nos queda el supermercado Día", apuntó esta residente con tristeza.

Otro vecino de la zona señaló que esta situación afecta a la vida en la zona y "refleja también la pérdida de poder adquisitivo de los ciudadanos".

El centro de la ciudad tampoco es ajeno a esta circunstancia y en los últimos meses han sido varios los locales que han bajado la persiana, sobre todo de restauración, desde clásicos gastronómicos como el Barrio de San Roque a nuevas aperturas que apenas aguantaron un tiempo como el mexicano la Tía Juana o cadenas como Cien Montaditos que ya solo mantiene su establecimiento en el centro comercial Espacio Mediterráneo.

Zonas de gran afluencia turística

Este miércoles la edil de Comercio, Belén Romero, presentó la estrategia de comercio para 2026 en la sesión del Consejo Municipal de Comercio, que sirvió también para evaluar el amplio conjunto de actuaciones ejecutadas a lo largo de 2025.

El Consejo, integrado por todos los grupos municipales, así como técnicos municipales de diferentes áreas, aprobó celebrar una sesión extraordinaria en la que se trate sobre las zonas de gran afluencia turística y cómo esta consideración, desde el punto de vista comercial, impacta en los establecimientos asentados en estas áreas.

Además, con la creciente agenda de acciones de dinamización comercial, se ha estimado oportuno reactivar la Mesa de Trabajo de Dinamización, con el compromiso de que todas las asociaciones aporten sus iniciativas y estas se puedan calendar y organizar de la forma más óptima y beneficiosa para el comercio de todo el municipio.

La concejala de Comercio expuso en la reunión que el compromiso municipal se respalda con el presupuesto de 2026, que será similar al de este año para "seguir acompañando al sector, modernizándolo y facilitando herramientas que incrementen su competitividad".

En este sentido, Romero apuntó que la dinamización del Mercado de Santa Florentina será central, con la licitación de puestos vacantes, la puesta en marcha de su aparcamiento y la creación de un aula gastronómica.

Asimismo, se potenciarán las ayudas económicas y se ampliará la formación en competencias digitales y comerciales, adaptándola a las necesidades reales del sector.

Comercio trabaja en la dinamización del Mercado de Santa Florentina con la licitación de puestos vacantes, la puesta en marcha de su aparcamiento y la creación de un aula gastronómica

Por su parte, la portavoz adjunta de MC, Mercedes Graña, quien forma parte de este organismo, criticó "la falta de gestión y funcionamiento real del Consejo, que sobre el papel es participación, transparencia y coordinación; pero en la realidad, es un órgano inoperante”.

“No hay calendario real, no hay obligación efectiva, no hay seguimiento”, reprochó la edil de MC, recordando que en todo 2025 no se ha convocado ni una sola vez. “Seguimos con la política de las migajas del PP”, apostilló.

“Es un decorado”, afirmó Graña, quien considera "imprescindible ampliar las ayudas a nuestros barrios y diputaciones, porque su comercio está en riesgo” con un ambicioso plan de política comercial.

Graña explicó que uno de los puntos clave de la reunión ha sido exigir que se realicen dichas memorias y que se recojan en ellas datos reales del impacto que tienen las actividades y eventos que dependan de esta concejalía.

"Y todo en un contexto en el que a la concejala de Comercio se le llena la boca con titulares vacíos y mucho bombo y platillo para esconder las vergüenzas de Noelia Arroyo, incapaz de una apuesta clara por el sector, mientras ve cómo su área de Gobierno sufre un recorte de un 40% en el presupuesto", criticó Graña.

La edil aclaró que estas cifras se traducen en 300.000 euros menos para apoyar al comercio local. “Tenemos un Gobierno con una alcaldesa que no sabe gestionar y nos engaña; y con concejales que se han convertido en palmeros para no quedar señalados y tragan con todo lo que su ‘jefa’ les ordena”, concluyó la concejala de MC.