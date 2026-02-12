Cartagena aprueba un nuevo Plan General 39 años después

El Pleno Municipal ha dado luz verde de forma provisional al nuevo Plan General de Ordenación Urbana del municipio 39 años después de que entrara en vigor el que regía el planeamiento urbanístico en la actualidad. El documento ha salido adelante con los votos favorables del Gobierno Local, el partido socialista y la edil no adscrita María Dolores Ruiz, el voto en contra de MC y la abstención de Sí Cartagena.

El edil de Presidencia, Urbanismo e Infraestructuras, Diego Ortega, fue el encargado de exponer las principales novedades del PGOU, recordando que con su aprobación inicial por unanimidad en 2024 ya se abordaron diferentes cuestiones como la desclasificación de los grandes desarrollos urbanísticos junto al Mar Menor y el retroceso de los suelos de El Hondón, que pasaron de ser urbanizables sectorizados a sin sectorizar.

Ortega ha llevado el peso de la tramitación del documento durante más de dos años como le fue reconocido por la alcaldesa, Noelia Arroyo, quien le agradeció su dedicación durante este tiempo en el que "ha sido padre dos veces y ha sufrido importantes pérdidas personales", así como por parte del portavoz de Vox, Gonzalo López Pretel. El edil, por su parte, repercutió esta felicitación a los técnicos municipales.

Tras la aprobación inicial, se abrió un periodo de alegaciones de cuatro meses, tres más que el plazo fijado por la ley, para que "todos los vecinos, ciudadanos e interesados pudieran presentar sus propuestas y se solicitaran los informes técnicos necesarios a otras Administraciones".

Tras el estudio de cada uno de los informes técnicos solicitados, así como las alegaciones presentadas, los servicios técnicos municipales elevaron un informe motivado de aceptación total, parcial o la desestimación de las propuestas presentadas. En concreto, el Ayuntamiento recibió 1600 alegaciones de las cuales unas 160 se han estimado en su integridad y unas 400 de forma parcial.

"La aprobación provisional coge como base el texto aprobado por unanimidad y se mejora con las propuestas de vecinos, entidades e interesados, así como del Gobierno y de los partidos políticos con aproximadamente la mitad de los temas propuestos en las alegaciones entre las que se aceptan en el informe técnico y las que han sido objeto de propuestas del Gobierno o los grupos municipales", señaló el responsable de Urbanismo.

Mapa explicativo con los suelos urbanizables e industriales que incorpora el nuevo Plan General / A.C

Esta aprobación provisional incorpora más suelo urbanizable, es decir, a desarrollar en un futuro de uso industrial y reconoce naves y actividades industriales que se venían realizando de forma histórica en la carretera de la Palma y el acceso a Pozo Estrecho desde el Albujón.

Asimismo, aumenta el suelo urbanizable sin sectorizar de carácter residencial en pueblos como La Palma, La Aljorra, La Aparecida, La Puebla, Molinos Marfagones, Roche o El Algar, teniendo en cuenta las propuestas de los vecinos de estas zonas, así como aumenta el urbanizable residencial fijando el futuro desarrollo de Cartagena en su área urbana central hasta la confluencia de las autovías A30 y la autopista AP7 por encima de Santa Ana pueblo.

Ortega hizo hincapié en que en aquellos lugares donde pueda haber previsión de zonas inundables se hace necesario el informe del organismo de Cuenca para su desarrollo garantizando así que las futuras viviendas estén fuera de todo peligro.

Otro de los puntos más destacables del nuevo planeamiento urbanístico es que aumenta el tamaño de los núcleos urbanos recogidos en la aprobación inicial, reconoce hasta 25 núcleos rurales más y con carácter general se indica que se ajuste la delimitación de los ámbitos del suelo urbano de núcleo rural y de suelo urbano especial de forma que se posibilite su ampliación.

"Esta es una reivindicación histórica de los vecinos y asociaciones en los últimos 40 años. Nadie puede negar que en este PGOU ha sido el más sensible con los núcleos rurales históricos de nuestros más de 550 kilómetros cuadrados", apuntó el responsable de Urbanismo.