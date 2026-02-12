La Asociación Mar Menor Sur presenta sus recursos contra los informes de impacto ambiental de las plantas fotovoltaicas de El Algar en Cartagena

La Asociación Mar Menor Sur presentó el pasado 4 de febrero los oportunos recursos contra los informes de impacto ambiental de las plantas fotovoltaicas de Islas Menores I, II, III, IV y V, aunque en realidad su ubicación es en El Algar, y su línea de evacuación e infraestructuras "por haber detectado graves irregularidades medioambientales y fraude de ley en la fragmentación de una sola planta principal en cinco menores a fin de evadir el Informe de impacto ambiental reglamentario que debe realizar el Ministerio de Transición Ecológica, y ser este un defecto insubsanable".

Junto a esta asociación han colaborado la federación Accoif (Alianza del Campo de Cartagena para la ordenación de instalaciones fotovoltaicas), la Asociación Por un Algar Vivo, la plataforma Alborada, así como la plataforma Historia y Progreso.

Este recurso está avalado por un Informe de la consultora Rusa Ingenieros que confirma "la ilegalidad, no solo de la fragmentación sino de la implementación de dichas plantas en zonas protegidas, zonas inundables, insuficiencia hidrológica, afección a dominio público hidráulico, afección al patrimonio minero, y daño irreparable al Mar Menor y su Cuenca Vertiente, además de a su valor paisajístico".

A su entender, este impacto vulnera directamente la Ley 19/2022 de Protección, Tutela y Restauración del Mar Menor, que establece medidas específicas de protección ambiental para personas y ecosistema en esta zona.

"Este defecto es insubsanable y no cejaremos hasta garantizar la legalidad y protección del Mar Menor, agotando todas las vías judiciales", afirma José García Madrid, representante de la Asociación.

Cabe recordar, que en el último Pleno Municipal, al que además asistieron los vecinos de esta zona, se aprobó por unanimidad la moción presentada por el portavoz de MC, Jesús Giménez Gallo, instando al Gobierno local a iniciar los trámites administrativos y técnicos necesarios para la elaboración y aprobación de una ordenanza municipal reguladora de la instalación de plantas fotovoltaicas y demás instalaciones de producción de energía solar en el término municipal de Cartagena.