El PSOE de Cartagena pide explicaciones en Molinos Marfagones y Santa Lucía al Gobierno sobre la descontaminación de la parcela de Los Mateos y el tratamiento de los residuos

Los socialistas han presentado sendas mociones en las Juntas Municipales de Santa Lucía y Molinos Marfagones para desde estas entidades se exija al Gobierno del Ayuntamiento de Cartagena explicaciones sobre la seguridad del proceso de descontaminación de la parcela de Los Mateos, así como sobre el tratamiento de los residuos allí existentes.

Los socialistas exponen en sus mociones que los vecinos han denunciado en varias ocasiones que la descontaminación no se está realizando como establece la normativa y que, además, los residuos se están trasladando a una planta de Molinos Marfagones que "no está preparada para este tipo de materiales altamente tóxicos, lo que ha generado preocupación tanto en Santa Lucía como en el entorno de Molinos Marfagones".

El objetivo del PSOE es que el Gobierno de Arroyo adopte las medidas pertinentes para garantizar que estas obras no ponen en riesgo la salud de los vecinos ni en el barrio de Santa Lucía ni en Molinos Marfagones, teniendo en cuenta que la Asociación de Vecinos del Sector Estación ha presentado varias denuncias solicitando que se paralicen los trabajos y se revisen las actuaciones.

Desde el PSOE se ha denunciado en múltiples ocasiones tanto la situación de esta parcela como la forma en la que se está llevando a cabo su descontaminación, exigiendo a la alcaldesa que adoptara medidas urgentes e inmediatas para dar respuesta a las quejas presentadas por los vecinos y a las deficiencias detectadas.

Además, el proceso judicial para determinar si con estas obras se están perjudicando los derechos fundamentales de los vecinos, continúa abierto, como anunció el portavoz municipal, Manolo Torres.