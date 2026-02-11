El nuevo Plan General de Cartagena consolidará más de una decena de núcleos rurales

El futuro urbanístico de Cartagena se juega esta semana tras meses de análisis, propuestas y alegaciones: el jueves tendrá lugar la aprobación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en un Pleno Municipal extraordinario y este lunes en la comisión informativa de Urbanismo también se dio luz verde al documento con la incorporación de algunas alegaciones presentadas por los grupos municipales.

La votación final del dictamen contó con los votos favorables del Gobierno Local, integrado por PP y Vox, y la concejala no adscrita, María Dolores Ruiz, y las abstenciones de PSOE, MC y Sí Cartagena, si bien las principales propuestas salieron adelante con el respaldo de la mayoría de los grupos a excepción de MC, que se abstuvo en todas.

El presidente de la comisión y concejal de Infraestructuras y Urbanismo, Diego Ortega, quien ha llevado el peso de la confección del nuevo PGOU, destacó la inclusión de "la mayor parte de las propuestas de los grupos de la oposición en busca del mayor consenso posible para el documento más importante que se ha a aprobar en la legislatura".

El Partido Socialista tuvo claras desde el principio las líneas rojas que no permitirían que se traspasarán si el ejecutivo local quería contar con sus votos para sacar el nuevo PGOU adelante.

Garantizar la protección integral del Mar Menor era una de ellas, tal y como ha defendido su portavoz, Manolo Torres, en reiteradas ocasiones.

Otra de las propuestas innegociables para el partido de Torres, que presentaron como alegación, es que el PGOU reconozca los núcleos rurales de población de Los Díaz de Canteras, Los Roses, Los Corteses, Las Casas del Pino, Las Casas de Belmonte, Los Puertos de Arriba y de Abajo, La Manchica, El Palmero, Los Sánchez y Los Navarro de la Aljorra, Escarihuelas, Las Matildes en El Algar, Las Barracas en Los Belones, la Era de la Torre y las Casas de Charo en Galifa, entre otros.

Estos asentamientos tradicionales de población singularizados, identificables y diferenciados permanecían hasta el momento en un limbo legal, pues pagaban al Ayuntamiento servicios como la tasa de basuras, pero estaban fuera del planeamiento.

Ahora, si son incluidos en el nuevo Plan, según se aprobó en la comisión de Urbanismo, el suelo en estas zonas seguirá siendo rústico, pero consolidando y reconociendo las viviendas existentes algunas de ellas con décadas de antigüedad.

Asimismo, el PSOE consigue que se incluya la protección del Palmeral de San Ginés y del Bosque de La Azohía, conocido como campo del Alacrán, por su valor medioambiental, tras la polémica suscitada el pasado verano por la construcción en la zona de una urbanización.

"Hemos logrado que el dictamen para la aprobación del nuevo PGOU en el pleno del próximo jueves incluya esta medida. Estas son las únicas zonas verdes que hay en La Azohía y era fundamental garantizar su conservación", destaca Torres.

En concreto, ambos espacios verdes se incorporarán al Catálogo de Protección de Árboles Monumentales y Conjuntos Arbóreos de Cartagena, tal y como reclamaban los vecinos, por lo que estas especies no pueden ser taladas para construir.

Bulevar con La Unión

Por parte de MC, se ha incorporado una propuesta para desarrollar un futuro bulevar entre Cartagena y La Unión. Se incorpora una banda de protección para que no se construya nada, quedando reflejado en el PGOU que no se permitirá ninguna nueva edificación en ese trazado.

"El objetivo es que se retome el desarrollo de ese bulevar irrenunciable para MC, que forma parte del futuro y del desarrollo que queremos para Cartagena, que es unirnos con La Unión", señala el portavoz, Jesús Giménez Gallo.

El líder de MC explica que se fija una franja de protección, aunque no se establece aún el sistema de comunicación completo, con la intención de que haya participación del Gobierno regional, al tratarse de una conexión entre dos municipios.

Por lo tanto, se fija la franja para que, cuando llegue el Gobierno regional, se pueda avanzar en el proyecto. Esta actuación era "tan irrenunciable" como otras también incluidas en el Plan por reclamación de su grupo, como la alternativa este del ferrocarril por Los Camachos, donde también se ha incorporado una banda de protección.

Para Giménez Gallo, se han atendido cuestiones relacionadas con el futuro desarrollo del municipio que no tenía sentido que quedaran fuera del Plan.

Noticias relacionadas

Por último, el portavoz municipal asegura que "estamos contentos por eso", aunque aclara que MC sigue valorando el conjunto del Plan y que su apoyo definitivo no está aún confirmado.