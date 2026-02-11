La firma mexicana Inmobic y la portuguesa Sonae Sierra comercializarán el centro comercial Santa Ana en Cartagena

Un nuevo impulso al centro comercial de Santa Ana, tras años cerrado. Sonae Sierra, la multinacional que opera de forma íntegra en el sector inmobiliario, ha firmado un acuerdo con el operador mexicano Inmobic para asumir la comercialización de cinco centros comerciales en España y uno en fase de desarrollo, según informó la empresa en un comunicado este miércoles.

Los activos incluidos en el acuerdo son Espacio Torrelodones en Madrid, Mirador en Cuenca, Itaroa en Navarra, Odeón en A Coruña y La Marina en Alicante y el centro comercial Santa Ana, actualmente en desarrollo en Cartagena.

La comercialización se llevará a cabo en colaboración con Inmobic bajo un modelo de coexclusividad con el fin de optimizar el 'mix' comercial y maximizar el valor de los activos en el mercado.

Con esta operación, Sonae Sierra refuerza su presencia en el mercado ibérico como proveedor de servicios a terceros en el sector inmobiliario español.

"Este acuerdo nos permite reforzar nuestra posición como proveedor especializado de servicios en España y consolida nuestra capacidad para diseñar e implementar estrategias comerciales adaptadas a contextos regionales diversos, demostrando así la confianza que Inmobic deposita en nuestro equipo y en nuestro conocimiento del mercado local", destacó el director de Property Management para España y Portugal, Alberto Bravo.

Cabe recordar que en 2024 el Ayuntamiento autorizó las obras de remodelación del Centro Comercial Jardín de Santa Ana, ubicado en el residencial del mismo nombre, tras años cerrado, después de que viviera su época dorada a principios de siglo.

Los trabajos adecuarían los espacios exteriores y la fachada, gracias a la licencia que le ha otorgado la Concejalía de Urbanismo, entonces dirigía Ana Belén Castejón.

Las obras tenían un presupuesto de 123.546,45 euros para la ampliación la zona de terraza y reubicación de las rampas de acceso para una mejor movilidad de los peatones.

La actuación consiste en la demolición de jardineras hasta nivel de suelo de terraza y parte de las escaleras, para la ampliación de la plataforma de terraza, la creación de dos nuevas rampas de acceso y colocación de barandillas perimetrales, para dar cumplimiento a las exigencias básicas de seguridad de utilización y accesibilidad.

La edificación colinda por su fachada norte con la avenida Venecia, por su fachada oeste con la calle Nápoles, y por su fachada este con la calle Pisa. Las obras de actuación se centraban en la zona perimetral de la parcela, limitándose a los espacios exteriores.