Cortes de tráfico este viernes en Cartagena por el Carnaval y la salida de la Vuelta Ciclista a la Región

Nuevos cortes de tráfico en Cartagena este fin de semana.

VIERNES, 13 FEBRERO

VUELTA CICLISTA

Con motivo de la celebración de la Etapa 1 Cartagena - Gobik Yecla, a partir de las 11: 00 horas y hasta finalizar el paso de los corredores, se cortarán al tráfico las siguientes calles:

Paseo Alfonso XII desde plaza de la Isla hasta calle Joaquín Navarro Coromina.

Calle Real sentido de circulación hacia Plaza de España.

Calle Menéndez y Pelayo.

Plaza de España sentido de circulación desde Calle Menéndez y Pelayo hacia Alameda de San Antón.

Alameda de San Antón sentido de circulación hacia Plaza María Cristina.

Calle Jorge Juan sentido de circulación hacia Plaza Severo Ochoa.

Plaza Severo Ochoa sentido de circulación de calle Jorge Juan hacia Avda. Víctor Beltrí.

Avda. Víctor Beltrí sentido de circulación hacia Ctra. RM-F36.

Aquellos vehículos estacionados en el sentido de circulación afectado por el paso de los participantes en la prueba deportiva, en especial Plaza de España, Alameda de San Antón y calle Jorge Juan, deberán ser retirados antes de las 07:00 horas, en caso contrario serán retirados por el servicio de grúa municipal.

DESFILE CARNAVAL

Con motivo del desfile de Carnaval 2026 celebrado por distintos centros educativos, entre las 09:30 y las 10:30 horas de este viernes, 13 de febrero, se cortarán al tráfico las siguientes calles:

Calle San Juan.

Alameda de San Antón sentido de circulación hacía Plaza María Cristina, hasta calle Pintor Balaca.

Calle Ramón y Cajal desde calle Pintor Balaca hasta Paseo Alfonso XIII.

Calle Ingeniero de La Cierva desde calle Grecia hasta Ronda Ciudad de La Unión.

Avda. Venecia en Polígono de San Ana desde Ctra. De Murcia hasta calle Turín.

Cambios de autobús línea 5 La Vaguada - Santa Lucía

Además, con motivo de obras, se modifica el itinerario de la línea 5 de autobús, que conecta La Vaguada con Santa Lucía, los días 12 y 13 de febrero. Estos dos días la línea no entrará en Santa Lucía. El recorrido alternativo se realizará por el Paseo del Muelle, con parada en Consultorio Médico.

SÁBADO, 14 DE FEBRERO

Con motivo del repintado del carril bici, el sábado día 14 de febrero desde las 08:00 a 12:00 horas se realizarán cortes alternativos de tráfico en la calle San Pio XII y calle Real, sentido de la marcha hacia Paseo Alfonso XII.