El 80% de los alumnos Hostelería y Turismo de Cartagena encuentran trabajo

Alrededor de 400 alumnos estudian en este centro que imparte ciclos formativos, cursos de especialización y certificados de profesionalidad desde 2010

‘Jornada de acogida a empresas, colaboradores y proveedores’ del Centro Integrado de Formación Profesional de Hostelería y Turismo de Cartagena

‘Jornada de acogida a empresas, colaboradores y proveedores’ del Centro Integrado de Formación Profesional de Hostelería y Turismo de Cartagena / Iván Urquízar

La Opinión

La Opinión

El consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, participó este martes en la ‘Jornada de acogida a empresas, colaboradores y proveedores’ del Centro Integrado de Formación Profesional de Hostelería y Turismo de Cartagena, que tiene como objetivo estrechar vínculos con los profesionales del sector.

Marín destacó “la alta empleabilidad del alumnado de estas familias profesionales, que ronda el 80 por ciento”, y se refirió a la hostelería y turismo “como uno de los sectores económicos, motor de desarrollo, de Cartagena y su comarca”.

Alrededor de 400 alumnos estudian en este centro que imparte ciclos formativos, cursos de especialización y certificados de profesionalidad de las familias profesionales de ‘Hostelería y turismo’ e ‘Industrias alimentarias’ desde 2010.

En la elaboración de la comida degustación de esta jornada participaron alumnado y docentes del grado medio de Cocina y Gastronomía, de Servicios en Restauración y de Panadería, Repostería y Confitería; y del grado superior de Dirección de Cocina y de Dirección de Servicios de Restauración. También colaboraron estudiantes del grado superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas.

Además, la jornada contó con foros, espacio de networking y los asistentes conocieron las nuevas instalaciones del centro, como el aula de tecnología Ateca, el punto de información Prear y aulas taller.

TEMAS

