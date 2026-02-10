Los trabajadores de Sabic se reunirán con Mutares el 24 de febrero en Cartagena

Los trabajadores de Sabic volverán a sentarse a la mesa de negociación el próximo 24 de febrero, esta vez lo harán con los representantes del fondo alemán Mutares, potencial comprador de Sabic, tras haberse reunido con la compañía el pasado viernes en Holanda.

La reunión llega en un momento de creciente tensión entre la plantilla, que mantiene su preocupación por las garantías de empleo y continuidad de la actividad, sobre todo con el posible cierre de la planta Lexan 1, y tras la gran manifestación que recorrió el centro de Cartagena el pasado 3 de febrero.

En este contexto, el Comité de Empresa anunció este lunes la convocatoria de una tercera jornada de huelga, aunque todavía no se han decidido las fechas en las que se llevará a cabo el nuevo paro.

Si bien, lamentan que por desgracia creen que les van a seguir "dando largas", apuestan por una mesa de negociación a tres bandas con representantes de Sabic, Mutares y el propio Comité de Empresa.

La cita del 24 de febrero se perfila así como un punto de inflexión, en el que la plantilla espera respuestas concretas sobre el proyecto industrial del nuevo comprador, mientras no descartan intensificar las movilizaciones.

Por su parte, el Ayuntamiento de Cartagena ha iniciado el trabajo directo con las empresas auxiliares de Sabic para ofrecer apoyo y planificar alternativas laborales ante la incertidumbre generada por el proceso de venta de la planta de La Aljorra.

Esta actuación se enmarca en el cumplimiento de la Declaración Institucional aprobada por unanimidad en el Pleno municipal, que extiende su compromiso a todo el tejido industrial auxiliar vinculado.

El concejal de Empleo, Álvaro Valdés, se reunió con el Comité de Empresas Auxiliares, trasladando el apoyo unánime de la Corporación Municipal.

El edil destacó el papel fundamental de la Agencia de Desarrollo Local Empleo, cuya directora también asistió a la reunión, como punto de contacto único y directo para atender las demandas y necesidades de los trabajadores que se puedan producir en los próximos meses.

“Están ahora mismo en unos momentos de incertidumbre porque la información no fluye. No hay una gran información de qué va a pasar con la planta de La Aljorra y estamos en ese momento de trabajar de la mano de la industria auxiliar”, explicó el concejal, subrayando que “el objetivo es actuar de forma preventiva y coordinada”.

En nombre de las empresas auxiliares, Rui Pereira, portavoz del colectivo, expresó la gran preocupación que atraviesa el sector. “La incertidumbre es muy grande. No tenemos información, ni tenemos un plan social ni un comité de empresas que nos junte”, afirmó Pereira, quien alertó sobre el impacto económico y social.

Pereira advirtió que las empresas auxiliares afectadas generan aproximadamente 2.000 empleos, directos e indirectos, en su mayoría mano de obra local.

Además, recordó la enorme importancia estratégica de Sabic, cuya actividad representa alrededor del 2% del Producto Interior Bruto de la Región de Murcia. “Somos el último eslabón en toda la cadena mercantil y los más sujetos a toda la especulación”, lamentó el representante, subrayando su dependencia de las decisiones que tomen Sabic y el fondo alemán Mutares.

Tras la reunión, el portavoz de las auxiliares remarcó que "la Agencia de Desarrollo Local nos ha atendido muy bien. Han quedado en echar una mano a todo lo que puedan para recolocar a compañeros que lo necesiten.

Para ello, el Ayuntamiento coordinará todos los recursos disponibles para defender el empleo local y la estabilidad económica de la comarca, concluyó el concejal.