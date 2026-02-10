Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Carnaval

Taconeos de altos vuelos en el concurso nacional de Drag Queen en Cartagena

Uno de los eventos más esperados conquista al público con atrevidas puestas en escena

Una de las participantes del concurso drag en Cartagena

Una de las participantes del concurso drag en Cartagena / Iván Urquízar

Juana Martínez

Baile, color, alegría, fantasía, plumas, brillo y un espectáculo de altura de contoneos y un vestuario digno de los mejores programas de drag race. Uno de los actos más esperados del Carnaval no defraudó con un show en el que los participantes desplegaron sus despampanantes indumentarias para cautivar a un público entregado que vivió una noche diversión y atrevimiento.

Este lunes cientos de espectadores quedaron boquiabiertos en el Pabellón Central de Deportes Wssell de Guimbarda de Cartagena con la celebración de Concurso Nacional Drag-Queen ‘Ciudad de Cartagena’.

Subidas a sus plataformas, de mínimo 15 centímetros, deleitaron a los asistentes con seductores movimientos y arriesgadas puestas en escena.

El jurado tuvo en cuenta para elegir al ganador la fantasía y originalidad del vestuario de 0 a 10 puntos, la interpretación y dificultad de su performance con coreografía, interpretación vocal y teniendo en cuenta la altura y dificultad de las plataformas, también de 0 a 10 puntos, y por último el maquillaje e imagen con el mismo barómetro.

La ganadora Drag-Queen 2026 participará, si la Junta Directiva de la Federación lo considera oportuno, en el Gran Desfile del Carnaval de Cartagena el día 14 de febrero con el espectáculo que la alzó con la corona. Asimismo, recibe un premio de mil euros.

Este martes la fiesta continúa de la mano de la gala de elección del Rey del Carnaval, que tendrá lugar en el mismo pabellón.

