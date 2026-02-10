El Seprona y la CHS investigan los terrenos contaminados de Los Mateos en Cartagena

Mañana ajetreada la de este lunes en la parcela municipal contaminada de Los Mateos. Agentes ambientales de la Confederación Hidrográfica del Segura, así como agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) se han personado en la zona para realizar diferentes indagaciones tras las denuncias presentadas por los vecinos.

A finales de la pasada semana la Asociación de Vecinos del Sector Estación presentaron sendas denuncias ante el Ayuntamiento de Cartagena y la Comunidad Autónoma.

En concreto en el escrito al Consistorio, en su condición de Administración competente en materia de urbanismo, medio ambiente urbano y salubridad pública y, asimismo promotor de las actuaciones en la parcela de Los Mateos, se le solicita que adopte de forma inmediata, eficaz y verificable las medidas necesarias para hacer cesar una situación de riesgo ambiental y sanitario actualmente operativa y evitable.

Teniendo en cuenta que el requerimiento se fundamenta en la constatación de que, en el marco de las actuaciones de descontaminación que se están realizando en la zona, permanece un acopio de residuos peligrosos expuestos a la intemperie y gestionados sin un confinamiento material robusto, lo que, bajo episodios de precipitación y viento, como los que se han desarrollado estos días, en ausencia de barreras eficaces de control se produce el arrastre de lodos contaminados y resuspensión de partículas contaminadas por los al rededores.

Se denuncia, además, que la permanencia del foco y su movilización por los vectores descritos puede haber producido recontaminación del subsuelo excavado, comprometiendo la trazabilidad del saneamiento y la posibilidad de acreditar un control real del riesgo si no se practica de inmediato una verificación analítica dirigida.

En el documento se solicita el cese inmediato de los mecanismos de dispersión y exportación descritos y la adopción de medidas materiales de corte del riesgo, en particular, la retirada inmediata y confinamiento en contenedores estancos herméticamente cerrados de los acopios identificados, el restablecimiento de barreras operativas de control y la limpieza técnica del viario afectado, así como las verificaciones técnicas necesarias para restituir el control del proceso y evitar nuevas transferencias.

Asimismo, a la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor se le pide que se adopten medidas urgentes, eficaces y verificables para restituir el control material exigido por la Resolución y el proyecto aprobado; ordenar la retirada inmediata y confinamiento estanco de los residuos peligrosos y focos identificados, así como practicar verificaciones oficiales con cadena de custodia sobre suelos excavados potencialmente recontaminados y depósitos extraparcelarios.

Noticias relacionadas

Además, se solicita a la Comunidad que acuerde, mientras no se restablezca el control y no se revalide el escenario real, la suspensión cautelar de las obras y la revalidación del riesgo mediante un nuevo informe, por haber decaído o alterado sustancialmente el escenario de exposición contemplado por el marco autorizatorio.