La Plataforma Stop Biogás de Cartagena convoca una concentración el día de la votación del nuevo Plan General

La plataforma ciudadana Stop Biogás Los Camachos–Cartagena–Mar Menor hace un llamamiento a los grupos de la sociedad civil para una concentración pública el jueves 12 de febrero, a las 9:30 horas, en la Plaza del Ayuntamiento de Cartagena, coincidiendo con la celebración del Pleno municipal en el que se aprobará el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

Los convocantes recuerdan que de la aprobación de este nuevo PGOU depende la posibilidad de instalar una macroplanta de biogás en el Polígono de Los Camachos.

Ante esta situación, la Plataforma considera imprescindible que el nuevo marco urbanístico garantice la exclusión de macroplantas de biogás u otras instalaciones de tratamiento masivo de residuos en este emplazamiento estratégico.

“Mientras no exista una decisión jurídicamente vinculante, el proyecto sigue siendo legalmente posible”, afirman desde la plataforma.

Asimismo, reiteran que la ubicación en la cuenca vertiente del Mar Menor y los riesgos asociados a emisiones, olores y tráfico pesado refuerzan la necesidad de aplicar el principio de precaución y proteger el interés general del municipio.

Además, exigen que el acuerdo incluya de forma clara y jurídicamente vinculante el carácter retroactivo de esta limitación, para que afecte también a proyectos ya en tramitación.

Desde la plataforma insisten en que Los Camachos forma parte de la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) y que la implantación de una macroplanta de biogás supondría una alteración sustancial del modelo territorial y logístico de Cartagena.

“Cartagena decide ahora qué ciudad quiere ser durante las próximas décadas”, concluyen.