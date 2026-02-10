Fiestas
Drag Perseidas se corona reina del Carnaval de Cartagena en el X Concurso Nacional Drag Queen
La artista cartagenera se impone en una gala que reunió a las mejores drags del panorama nacional
L.O.
El Carnaval de Cartagena vivió en la noche de este lunes una de sus citas más esperadas con la celebración de la décima edición del Concurso Nacional de Drag Queen ‘Ciudad de Cartagena’, una gala que cada año reúne a algunas de las mejores artistas del panorama drag nacional.
La gran protagonista de la velada fue la cartagenera Drag Perseidas, que se alzó con el primer premio tras una actuación que destacó por su talento, creatividad y una puesta en escena de gran impacto. Junto al resto de participantes, la ganadora contribuyó a elevar el nivel de un certamen ya consolidado dentro del programa del carnaval cartagenero.
La gala estuvo conducida por La Plexi, que ejerció de guía y presentadora del evento, celebrado ante numeroso público. Al acto asistió la concejal de Festejos, Francisca Martínez, acompañada por los ediles Juan Pedro Torralba, Pencho Soto y Mercedes Graña, quienes respaldaron con su presencia esta cita cultural y festiva.
En el certamen participaron ocho drags procedentes de distintos puntos del país, como Málaga, Canarias, Madrid, Bullas y Cartagena. Además de la proclamación de la ganadora, el jurado distinguió a dos participantes como Damas, que tendrán el honor de acompañar durante el carnaval a la reina Drag de esta décima edición.
El Concurso Nacional de Drag Queen ‘Ciudad de Cartagena’ reafirma así su papel como uno de los eventos más destacados del carnaval, apostando por la diversidad, el espectáculo y la visibilidad del arte drag.
