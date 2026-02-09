La Policía Local de Cartagena inicia una campaña de vigilancia a camiones y autobuses hasta el domingo

Desde este lunes hasta el domingo Policía Local del Ayuntamiento de Cartagena realiza una campaña especial de vigilancia y control de camiones y autobuses en colaboración Dirección General de Tráfico, como parte de la programación de las Campañas y Operaciones de Vigilancia y Control para el año 2026.

La presente campaña está motivada porque la conducción de estos vehículos no es igual que la de un turismo, el comportamiento dinámico es diferente, sobre todo si va cargado. En particular, la sujeción de la carga es vital, cualquier desplazamiento de la misma incide sobre la estabilidad del vehículo por desplazamiento del centro de gravedad. Entre este tipo de vehículos, es más alta la incidencia de salidas de la vía y vuelcos que puede explicarse por la excesiva o mala colocación de la carga.

El transporte de mercancías, camiones y furgonetas, tiene un peso importante en lo que a seguridad vial se refiere, ya que representa el segundo tipo de vehículos más numeroso que circula por nuestras carreteras, 14% del total del parque, y el transporte de personas, autobuses, representa alrededor del 0,2% del total del parque automovilístico.

Los camiones de hasta 3.500 kg de masa máxima autorizada implicados en siniestros de tráfico con víctimas, fallecidos y/o heridos, han descendido pasando de 1.635 siniestros durante el año 2023 a un total de 1.614 siniestros durante el año 2024, y su incidencia continúa siendo superior en vías urbanas (54%) que en vías interurbanas (46%).

Los camiones de más de 3.500 kg de masa máxima autorizada que se vieron implicados en siniestros de tráfico creció en el año 2024 frente a 2023, pasando de 3.584 siniestros en 2023, a 3.653 siniestros en 2024, sucediendo mayoritariamente en vías interurbanas (74%), frente a los sucedidos en vías urbanas (26%).

El número siniestros con autobuses implicados se incrementó en 2024; pasando de 2.662 siniestros en 2023 a 2.855 siniestros en 2024, sucediendo mayoritariamente en vías urbanas (89%), frente a los sucedidos en vías interurbanas (11%).

Estos datos, unido a un mayor índice de letalidad en el caso de accidentes con vehículos de mercancías de más de 3.500 kg, lleva a la Dirección General de Tráfico a poner en marcha esta campaña de vigilancia.

