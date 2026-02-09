El eje de las calles Muralla del Mar, Mayor y Carmen, nueva ‘milla de oro’ de la ciudad

Encontrar una casa que poder comprar en Cartagena es el propósito de algunos, un desafío para otros y un sacrificio para la mayoría. La ciudad no es ajena al problema de vivienda que sufre el país y que repercute de forma directa en los precios de las propiedades y alquileres.

El Grupo Tecnicasa, una compañía de valoración, consultoría y sostenibilidad, ha sacado a la luz los datos de su último informe anual sobre los precios máximos y mínimos de la vivienda en España. En el caso de Cartagena, a preguntas de esta redacción, la zona que registra precios más altos en la ciudad es la Muralla del Mar y eje de la calle Mayor con la calle del Carmen.

Con una superficie de unos 90 metros cuadrados, el precio total de venta de este inmueble es de unos 288.000 euros con una oscilación de precio de entre un 10% y un 15%, siendo el valor de venta unitario por metro cuadrado por 3.200 euros.

Un piso nuevo en el edificio Reina Alameda puede superar los 600.000 euros de precio

Estas zonas forman un área que delimita el casco antiguo y la calle Real, alrededor del Puerto. En esta zona también se encuentran algunos de los pisos a la venta más caros de Cartagena, como un inmueble reformado de 223 metros cuadrados, ubicado en una de las zonas más exclusivas y tranquilas del casco antiguo, la Muralla del Mar. Con un precio de 595.000 euros es el tercer piso más caro en venta en Cartagena, solo por detrás de un ático de 200 metros cuadrados situado en el casco antiguo que supera el millón de euros y de los 607.000 euros que alcanza un piso en el edificio Reina Alameda.

Por su parte la zona que registra los precios más bajos de la ciudad se encuentran en la Barriada de San Ginés con viviendas de unos 75 metros cuadrados y un importe medio de unos 71.250 euros. Esta zona presenta una variación de precio de entre el 10% y el 15% con unos 950 euros por metro cuadrado.

Tanto en el Ensanche como en el Casco Histórico predominan los solares sin construir que aumentarían la oferta residencial en el municipio si comenzaran a construirse en ellos viviendas.

El Ayuntamiento busca impulsar la construcción en estas zonas con una batería de medidas propuestas para el nuevo Plan General de Ordenación Urbana como que los edificios podrán resolver el aparcamiento obligatorio en superficie sin perder plantas para residencia; la conservación de restos arqueológicos no implicará renunciar a edificabilidad; suelos previstos para equipamientos que no resulten necesarios podrán destinarse a vivienda; y las promociones de carácter protegido en suelo libre tendrán una prima de edificabilidad del 40%.