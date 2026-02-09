Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Elecciones AragónImpuesto viviendaEstafa bancariaSubida río SeguraUCAM Murcia
instagramlinkedin

Medio Ambiente

Cortada al tráfico hasta agosto la avenida Pasadera de Canteras en Cartagena por unas obras en la rambla

El corte comienza a las 8 de la mañana de este martes y permanecerá durante cinco meses

Mapa con las zonas cortadas al tráfico y el desvío alternativo por la carretera de Tentegorra

Mapa con las zonas cortadas al tráfico y el desvío alternativo por la carretera de Tentegorra / A.C

Juana Martínez

Con motivo de la ejecución de las obras de restauración de la rambla de Canteras, promovidas por la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca de la Comunidad Autónoma, y ejecutadas por la empresa Construcciones Alpi, S.A., resulta necesario cortar al tráfico la Avenida Pasadera, en el cruce con la rambla de Canteras.

El corte se llevará a cabo a partir del 10 de febrero, desde las 8:00 horas, y tendrá una duración aproximada de cinco meses.

La zona contará con desvíos señalizados para garantizar la seguridad vial y minimizar las molestias a vecinos y conductores de esta zona próxima a La Vaguada. El desvío transcurre por la carretera Subida a Tentegorra.

Noticias relacionadas

-Habrá ampliación-

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents