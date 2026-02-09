Cortada al tráfico hasta agosto la avenida Pasadera de Canteras en Cartagena por unas obras en la rambla

Con motivo de la ejecución de las obras de restauración de la rambla de Canteras, promovidas por la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca de la Comunidad Autónoma, y ejecutadas por la empresa Construcciones Alpi, S.A., resulta necesario cortar al tráfico la Avenida Pasadera, en el cruce con la rambla de Canteras.

El corte se llevará a cabo a partir del 10 de febrero, desde las 8:00 horas, y tendrá una duración aproximada de cinco meses.

La zona contará con desvíos señalizados para garantizar la seguridad vial y minimizar las molestias a vecinos y conductores de esta zona próxima a La Vaguada. El desvío transcurre por la carretera Subida a Tentegorra.

