Medio Ambiente
Cortada al tráfico hasta agosto la avenida Pasadera de Canteras en Cartagena por unas obras en la rambla
El corte comienza a las 8 de la mañana de este martes y permanecerá durante cinco meses
Con motivo de la ejecución de las obras de restauración de la rambla de Canteras, promovidas por la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca de la Comunidad Autónoma, y ejecutadas por la empresa Construcciones Alpi, S.A., resulta necesario cortar al tráfico la Avenida Pasadera, en el cruce con la rambla de Canteras.
El corte se llevará a cabo a partir del 10 de febrero, desde las 8:00 horas, y tendrá una duración aproximada de cinco meses.
La zona contará con desvíos señalizados para garantizar la seguridad vial y minimizar las molestias a vecinos y conductores de esta zona próxima a La Vaguada. El desvío transcurre por la carretera Subida a Tentegorra.
-Habrá ampliación-
