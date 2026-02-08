El Carnaval de Cartagena ya tiene a sus Reinas de 2026

El Carnaval de Cartagena ya tiene a sus máximas representantes para este año 2026. El Pabellón Central Wssell de Guimbarda acogió este sábado 7 de febrero la tradicional gala de elección, un evento que reunió a cientos de cartageneros y que contó con la asistencia de la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, acompañada por otros ediles del gobierno y miembros de la corporación municipal.

Reina Adulta

Tras la exhibición de los espectaculares trajes y coreografías, el jurado designó a Aitana, de la comparsa Ilusión de Galifa, como la nueva Reina Adulta del Carnaval 2026. La corte de honor de la soberana estará integrada por Eva, de la Comparsa Salgueiro, como Primera Dama; Valeria, de la Comparsa Ilusión de Galifa, Segunda Dama; y como Damas de honor, Raquel (Salgueiro) y Saray (Las Villas de San Antón).

Reina Infantil

En la categoría infantil, la corona recayó en la niña Paloma, perteneciente a la comparsa Salgueiro Kids. Junto a ella, fueron elegidas Eva, de la Comparsa Aradia, como Primera Dama; Caridad, de Ipanema Baby, Segunda Dama; y las Damas de honor Inmaculada (Comparsa Peche), Amaia (Comparsa Antares) y Lucía (Hondonada).

La Reina infantil Paloma, perteneciente a la comparsa Salgueiro Kids. / Iván Urquízar

La alcaldesa, Noelia Arroyo, felicitó a todas las participantes por el "enorme talento y el esfuerzo" demostrado en la puesta en escena, subrayando el trabajo que realizan las comparsas durante todo el año para engrandecer estas fiestas, declaradas de Interés Turístico Regional.

Con la elección de sus reinas, Cartagena entra de lleno en los días centrales de su programa festivo de Carnaval, que continuará durante la próxima semana con los concursos de coreografía, chirigotas y el gran desfile general.