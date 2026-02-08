100.000 euros para que las gaviotas no acaben con los lagartos de Escombreras

El Puerto de Cartagena continúa realizando labores de protección de la flora y fauna autóctona en las zonas que son de su propiedad.

En concreto, el organismo dirigido por Pedro Pablo Hernández, ha sacado a licitación el contrato de conservación y mejora del medio natural del Puerto de Cartagena y su entorno para los próximos dos años, con posibilidad de una prórroga de dos años adicionales.

Los trabajos que requieran del manejo de flora o fauna silvestre necesitarán los permisos, que solicitará la APC, de los órganos con competencias para ello como la Comunidad Autónoma, el Ayuntamiento de Cartagena o el Ministerio de Transición Ecológica, según proceda.

El presupuesto base de licitación es de 136.716,63 euros con impuestos incluidos, pudiendo las empresas interesadas presentar su oferta hasta el 16 de febrero.

El contrato servirá para controlar las gaviotas patiamarillas en la isla de Escombreras y del faro de Mazarrón, así como el control de sus nidos en instalaciones portuarias, realizar actuaciones de conservación del lagarto de Escombreras, controlar la rata parda y posibles roedores oportunistas que pudieran surgir en la isla de Escombreras; además, hacen un seguimiento para su conservación a la manzanilla de Escombreras.

Uno de los motivos por los cuales es necesario controlar la presencia de la gaviota patiamarilla en la isla de Escombreras es que una población densa favorecería a plantas nitrófilas y ruderales, probablemente en detrimento de la valiosa manzanilla de Escombreras. Además, las gaviotas son depredadoras de reptiles, lo que también podría suponer un grave problema de conservación para el lagarto de Escombreras.

Las aves son bastante agresivas, anidan en los edificios de la Autoridad Portuaria y atacan a empleados

La Autoridad Portuaria lleva realizando controles en la población de gaviota patiamarilla de la isla desde 2007, habiendo reducido las poblaciones de casi 400 parejas a unas 50. Con cierta frecuencia, esta especie utiliza las azoteas de algunas instalaciones (como los puestos de control de fronteras, edificios de servicios o talleres) para depositar sus puestas, generando problemas con trabajadores, ya que esta especie presenta una elevada agresividad en el entorno de sus nidos durante la época de cría.

Escombreras es la única isla del litoral de la Región que presenta una población estable de lagarto ocelado, lo que hace de este enclave un lugar privilegiado para estudiar a este valioso reptil, fundamental en el equilibrio ecológico del mismo, por lo que su estudio y conservación es una prioridad para la Autoridad Portuaria.

Asimismo también están incluidos en el pliego de prescripciones técnicas como servicios a prestar aquellas acciones relacionadas con el seguimiento y conservación de la reforestación realizada en torno al Sendero de Aguilones SL20 en Escombreras, el mantenimiento y conservación zona reforestada en el entorno del Faro de Cabo de Palos, el censo y geolocalización de nidos de pardela cenicienta (un ave marina grande del Mediterráneo) en la Isla de las Palomas.

Por otro lado, el adjudicatario deberá realizar un inventario y geolocalización de plantas de manzanilla de Escombreras es esa isla, un estudio fisiológico del lagarto de la misma zona y el mantenimiento y reposición de las señales y cartelería del Sendero Azul hasta Calacortina y del Sendero de Aguilones SL-20.