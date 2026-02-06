Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sin móviles en baresTraslados médicos de familiaDerbi Real Murcia-FC CartagenaPensión jubiladosCarnaval Murcia
instagramlinkedin

Nombramiento

Navantia nombra a Manuel Bermúdez de Castro nuevo director del Negocio de Submarinos y del astillero de Cartagena

El relevo directivo coincide con la nueva fase del programa de los S80 y la aceleración de la construcción y pruebas del S82

El director del Negocio de Submarinos de Navantia, Manuel Bermúdez de Castro

El director del Negocio de Submarinos de Navantia, Manuel Bermúdez de Castro / L. O.

La Opinión

Aires de cambio en el astillero de Navantia en Cartagena con el nombramiento como nuevo director del Negocio de Submarinos a Manuel Bermúdez de Castro Muñoz anunciado este mismo viernes. Desde esta responsabilidad, liderará el negocio y la gestión del astillero de Cartagena en la nueva fase del programa de los S80 y se enfocará en maximizar la eficiencia de los procesos productivos del astillero y su preparación para nuevos programas.

Manuel Bermúdez de Castro Muñoz, nacido en A Coruña en 1972, cuenta con una amplia trayectoria como ingeniero naval con particular experiencia en producción y pruebas. Desde su incorporación a Navantia en 2003, ha ejercido responsabilidades en diversos programas para la Armada y otras Marinas, en concreto en los programas F100, F310 y los programas australianos ALHD y AAOR, en el que fue director; así como para Navantia Seanergies.

Álvarez Blanco pasa a ocupar el puesto de asesor técnico del director de Operaciones y Negocios

Por su parte, Agustín Álvarez Blanco, que ha liderado en los últimos años el negocio de submarinos, siendo clave para la entrega de la primera unidad de la clase S80, pasará a ocupar el puesto de asesor técnico del director de Operaciones y Negocios.

El programa de submarinos S80, una capacidad clave para el Ministerio de Defensa y un desafío tecnológico sin igual para la industria de defensa española, ha entrado en una nueva fase una vez entregado y operativo el S81 'Isaac Peral', el primero de la clase, que ya ha cumplido con éxito sus primeras misiones con la Armada.

Noticias relacionadas y más

La prioridad del programa es ahora la entrega del S82, así como la construcción y las pruebas de los dos restantes submarinos de la serie, incluyendo la integración del sistema de propulsión anaeróbica (AIP).

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una sala de conciertos al estilo de las de la movida madrileña
  2. La calle 18 de Cartagena
  3. El juzgado de Cartagena mantiene abierta la investigación por vulneración de derechos fundamentales en la descontaminación de Los Mateos
  4. Varios constructores pedirán al Consistorio una compensación económica por el PGOU
  5. El Pleno de Cartagena recuerda a Sabic que obtuvieron los terrenos de la Aljorra gratis y han recibido millones de euros en subvenciones
  6. Las cuadrillas toman Tallante este fin de semana en la Feria ‘Cartagena Oeste en Flor’
  7. El juzgado investiga la responsabilidad del Ayuntamiento en la muerte de la buceadora en la Cueva del Agua
  8. Cartagena vuelve a 'arder' un 3 de febrero

Cumbre europea entre trabajadores y dirección de Sabic para "salvaguardar" el empleo en Cartagena

Cumbre europea entre trabajadores y dirección de Sabic para "salvaguardar" el empleo en Cartagena

Navantia nombra a Manuel Bermúdez de Castro nuevo director del Negocio de Submarinos y del astillero de Cartagena

Navantia nombra a Manuel Bermúdez de Castro nuevo director del Negocio de Submarinos y del astillero de Cartagena

Carnaval de Cartagena: todos los actos que no te puedes perder este fin de semana

Carnaval de Cartagena: todos los actos que no te puedes perder este fin de semana

El Ayuntamiento de Cartagena busca financiación estatal para continuar con la recuperación del Anfiteatro Romano

El Ayuntamiento de Cartagena busca financiación estatal para continuar con la recuperación del Anfiteatro Romano

Estos son los pisos a la venta más caros en la ciudad de Cartagena

Estos son los pisos a la venta más caros en la ciudad de Cartagena

El juzgado investiga la responsabilidad del Ayuntamiento en la muerte de la buceadora en la Cueva del Agua

El juzgado investiga la responsabilidad del Ayuntamiento en la muerte de la buceadora en la Cueva del Agua

La Armada y el Gobierno Regional apuestan por Cartagena como epicentro de la industria nacional de Defensa

La Armada y el Gobierno Regional apuestan por Cartagena como epicentro de la industria nacional de Defensa

Costas autoriza el arreglo del paseo marítimo de El Portús en Cartagena

Costas autoriza el arreglo del paseo marítimo de El Portús en Cartagena
Tracking Pixel Contents