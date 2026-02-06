Cumbre europea entre trabajadores y dirección de Sabic para "salvaguardar" el empleo en Cartagena

Los trabajadores de Sabic en Cartagena siguen sin arrojar la toalla. Más allá de los paros convocados y la multitudinaria manifestación esta semana por las calles de Cartagena, siguen tratando de conseguir compromisos y medidas por parte de la empresa para "salvaguardar el empleo" de los centenares de empleados que se van a ver afectados con despidos de forma directa por el cierre de la planta Lexan 1 tras la compra de las sedes de toda Europa, incluida la de La Aljorra, y América por el fondo alemán Mutares.

La última de las reuniones que viene manteniendo los representantes de los trabajadores con todos los actores implicados tenía lugar este viernes en la capital holandesa de Ámsterdam: el comité de empresa y la dirección europea se sentaban con Ernesto Occhiello, director europeo de Sabic, así como con los máximos responsables europeos de Recursos Humanos y de Operaciones.

Un encuentro que calificaron como "una primera toma de contacto" con la dirección europea para sentar las bases de una posible negociación e "ir marcando un poco las posiciones" de cara a los futuros acuerdos que puedan llegar tanto con ellos como con Mutares, tal y como apuntó el presidente del comité de empresa, Pascual Sánchez.

El principal objetivo de la reunión volvía a ser por parte de los trabajadores "garantizar el mantenimiento del empleo y, en caso de que el cese de actividad siga adelante, negociar condiciones que protejan a los trabajadores afectados".

La reunión, insistió Sánchez, no tuvo un carácter decisorio, sino que buscó arrancar compromisos iniciales que permitan avanzar en una negociación y llegar a un acuerdo si finalmente resulta necesario.