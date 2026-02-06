Fiestas
Carnaval de Cartagena: todos los actos que no te puedes perder este fin de semana
Pregón, galas, concursos, teatro, deporte y actividades familiares del 6 al 8 de febrero
Si buscas disfraz, plan o simplemente no perderte nada, toma nota: el Carnaval de Cartagena arranca este viernes y lo hace con un fin de semana repleto de actos, desde el pregón de Bibiana Fernández hasta concursos, espectáculos y citas deportivas.
El inicio oficial tendrá lugar a las 21:30 horas, con el pregón a cargo de Bibiana Fernández, que se celebrará en el Palacio Consistorial y podrá seguirse también en directo a través del canal de YouTube del Ayuntamiento.
Las fiestas, declaradas de Interés Turístico Regional, llenarán de color las calles de Cartagena y contarán con desfiles, batucadas, galas y concursos que se desarrollarán principalmente en el Pabellón Wssell de Guimbarda, además de una amplia agenda paralela de actividades culturales y deportivas.
Viernes, 6 de febrero
Bibiana Fernández abre la fiesta
La jornada inaugural comenzará a las 20:30 horas con un desfile de batucadas desde la plaza del Icue, recorriendo Santa Florentina, Carmen y Sagasta. A continuación, se celebrará un encuentro de grupos en la plaza del Icue y un nuevo desfile por Puerta de Murcia y calle Mayor hasta la plaza del Ayuntamiento.
El pregón del Carnaval, a cargo de Bibiana Fernández, tendrá lugar a las 21:30 horas en el Palacio Consistorial.
La agenda cultural del viernes incluye también el show de humor de Edén Serrano, a las 21:00 horas, en el Teatro Circo Apolo de El Algar. Dentro de FotoFest Cartagena, se celebrará una charla sobre fotografía en la Región de Murcia a las 19:00 horas en la Fundación Cajamurcia, con entrada libre hasta completar aforo.
En el apartado cinematográfico, la FICCmoteca proyectará la película de animación Mariposas negras a las 20:00 horas en el Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy, también con entrada libre.
Además, a las 21:00 horas, la Casa del Folclore de La Palma acogerá la primera semifinal del XII Concurso Nacional de Saetas de Cartagena, con la participación de seis artistas procedentes de distintos puntos de España.
Sábado, 7 de febrero
Gala de elección de las reinas del Carnaval
El sábado continuará el Carnaval con la Gala de elección de la Reina Infantil, a las 16:00 horas, y la Gala de elección de la Reina del Carnaval, a las 22:00 horas, ambas en el Pabellón Wssell de Guimbarda.
Por la mañana, a las 11:00 horas, se celebrará la actividad familiar Festum Romae en el Museo del Teatro Romano, centrada en los orígenes históricos del Carnaval.
En el ámbito deportivo, el Grupo Caesa Seguros FC Cartagena CB se enfrentará al Inveready Gipuzkoa Basket a las 19:00 horas en el Palacio de Deportes.
La música llegará a las 19:30 horas con el concierto de José Antonio Aarnoutse en el Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy, mientras que a las 21:00 horas tendrá lugar la segunda semifinal del XII Concurso Nacional de Saetas en la Casa del Folclore de La Palma.
El teatro completará la jornada con varias propuestas:
- Y mañana, ¿qué?, a las 21:00 horas, dentro del XXVIII Certamen de Comedias Pedro Marcos Esparza, en el Centro Cívico de La Palma.
- El poder de la magia, a las 21:00 horas, en el Centro Cívico de Pozo Estrecho, dentro del XXXII Certamen de Teatro Pepe Ros.
- Shakespeare & Compañía, a las 21:30 horas, en el Teatro Circo Apolo de El Algar.
Domingo, 8 de febrero
Concurso de grupos coreográficos
El domingo el protagonismo del Carnaval recaerá en el XXIII Concurso Regional de Grupos Coreográficos, que se celebrará en el Pabellón Wssell de Guimbarda con tres pases:
- 12:00 horas, concurso infantil
- 17:00 horas, concurso adulto (primer pase)
- 21:00 horas, concurso adulto (segundo pase)
A las 10:00 horas se celebrará la III Marcha Solidaria Lucha contra el Melanoma, con salida desde la plaza del CIM (UPCT), mientras que a las 11:00 horas tendrá lugar la ruta cultural del Teatro Romano a la Domus del Pórtico, con inicio en el Museo del Teatro Romano.
La jornada se cerrará con el partido de fútbol entre el FC Cartagena y el Sevilla Atlético, a las 18:15 horas, en el Estadio Cartagonova.
Exposiciones y actividades complementarias
Durante todo el fin de semana podrán visitarse las exposiciones gratuitas de FotoFest Cartagena en distintos espacios de la ciudad. Además, el programa juvenil T-LA de invierno ofrece numerosas actividades con inscripción previa, junto a propuestas familiares en bibliotecas municipales y la programación específica diseñada para el colectivo de mayores.
Agenda detallada de todas las actividades del Carnaval
