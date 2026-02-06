Bibiana Fernández no dará esta noche el pregón del Carnaval de Cartagena por motivos de salud

El Ayuntamiento de Cartagena y la Federación de Fiestas de Carnaval han informado de que Bibiana Fernández no podrá pronunciar el pregón inaugural del Carnaval de Cartagena esta noche por motivos de salud, siguiendo indicaciones médicas.

Desde la oficina de la artista se ha trasladado que Bibiana Fernández lamenta profundamente no poder participar en este acto tan especial y ha querido agradecer a la ciudad de Cartagena y a sus vecinos el cariño, la comprensión y la ilusión con la que siempre ha sido recibida.

A pesar de esta circunstancia, el Carnaval de Cartagena mantendrá íntegramente su programación inaugural y dará comienzo con normalidad. A partir de las 20:30 horas se celebrará un desfile de batucadas, que confluirá en la plaza del Icue y continuará hasta la plaza del Ayuntamiento.

Posteriormente, a las 21:30 horas, tendrá lugar el acto inaugural, que incluirá un espectáculo de luz y color, con bailes, actuaciones musicales y fuegos artificiales, y que reunirá a la comunidad carnavalera para dar la bienvenida oficial a las fiestas.

El evento contará con la intervención de la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, así como con la arenga carnavalera que, a modo de pregón, realizará el presidente del Carnaval, Eduardo Pignatelli.

Desde la Federación de Fiestas se ha expresado el deseo de que el Carnaval de Cartagena vuelva a ser una celebración marcada por la alegría, el talento y el espíritu festivo, agradeciendo la comprensión y el apoyo tanto del Ayuntamiento como del público ante esta situación sobrevenida.