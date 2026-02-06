Sin Bibiana pero con Alatriste en el Carnaval de Cartagena

La pasión que en Cartagena despierta el Carnaval quedó patente este viernes. Porque, pese a ser un día de los catalogados como ‘grande’ –el principio de todo–, las circunstancias no acompañaron a los vecinos de la ciudad; mucho menos, a la organización.

Escasas horas antes del comienzo de los actos, el Ayuntamiento y la Federación de Fiestas de Carnaval anunciaban que Bibiana Fernández no leería finalmente el pregón de este año. Un problema de salud impedía a la polifacética artista desplazarse y pronunciar un texto que debía dar el pistoletazo de salida a doce días de celebraciones en honor a Don Carnal. La socialite, aún así, quiso agradecer, a través de su oficina, el cariño y la comprensión brindada por los cartageneros.

Pero, como dijo Mercury, the show must go on. Así, la Federación mantuvo su programación íntegra para el día de ayer y, como estaba previsto, a última hora de la tarde las batucadas comenzaban a anunciar el inicio de los actos de este viernes de Carnaval. Y si la Plaza del Icue fue el punto de reunión de las diferentes bandas participantes, la del Ayuntamiento –con algo de retraso sobre la hora prevista– fue la que desató las celebraciones con un espectáculo de luz, color y música, que incluyó bailes y hasta fuegos artificiales; además, por supuesto, de los primeros disfraces, de la mano de las comparsas, que animaron la fiesta entre el público.

En lo que respecta al no-pregón, el presidente del Carnaval, Eduardo Pignatelli, fue el encargado de corregir la ausencia de Bibiana Fernández con su tradicional arenga; un discurso que afrontó como un marino Capitán Alatriste que dictó orden de «levantar anclas, izar velas y dejar que el viento arrastre libre» a los festeros por «los mares de música y jolgorio», que ya divisaba desde el balcón consistorial.

Y lo hacía «a pesar de los contratiempos de última hora», porque «no hay tempestad capaz de frenarnos», decía de los 3.000 miembros registrados de esta fiesta (entre comparsas, chirigotas y otros grupos), como apuntó, a su lado, la alcaldesa, Noelia Arroyo, quien insistió en su cruzada por declarar esta fiesta como de Interés Turístico Internacional. La regidora, por cierto, también hizo numerosas alusiones al despliegue carnavalero de la ciudad en la pasada edición de Fitur.

Por todo ello, Pignatelli, a los mandos de este galeón, declaró «conquistado» el Carnaval de Cartagena: «Que la música nos guíe, el color nos envuelva y la fiesta nos lleve libres como piratas».