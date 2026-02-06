El Ayuntamiento de Cartagena pide a Costas agilizar la renovación de los chiringuitos para el verano

El Ayuntamiento de Cartagena trabaja para garantizar la renovación de los chiringuitos y servicios de playa de cara a la próxima temporada estival. Así lo ha indicado el concejal de Litoral, Gonzalo López Pretel, quien ha informado del estado de los expedientes remitidos el pasado mes de diciembre a la Demarcación de Costas del Estado, que continúan pendientes de autorización.

La documentación enviada incluye la renovación de 38 lotes de chiringuitos, hamacas y sombrillas, además de siete lotes de instalaciones náuticas, lo que supone cerca de medio centenar de concesiones. Ante la falta de respuesta por parte del organismo estatal, el edil ha reclamado "celeridad y responsabilidad" para evitar retrasos en la prestación de estos servicios.

"Han pasado ya dos meses sin contestación, lo que empieza a generar inquietud entre propietarios y usuarios. El Ayuntamiento ha cumplido en tiempo y forma con todos los trámites", ha señalado López Pretel.

El concejal ha subrayado que se trata de renovaciones de concesiones existentes, no de nuevas autorizaciones, por lo que el procedimiento debería limitarse a un trámite administrativo ordinario. En este sentido, ha explicado que la relación técnica entre ambas administraciones es "correcta y fluida", atribuyendo la demora a la lentitud de los procedimientos y a la falta de medios para la gestión de expedientes.

El paseo marítimo de El Portús y el Puente de la Isleta, también pendientes

López Pretel se ha referido también a otras actuaciones pendientes de autorización. En relación con el paseo marítimo de El Portús, ha recordado que la autorización condicionada llegó el pasado 28 de enero, tras el temporal, pese a que ese mismo día se había trasladado públicamente que la obra no se ejecutaba por una supuesta falta de actuación municipal.

En cuanto al Puente de la Isleta, el edil ha indicado que el Ayuntamiento dispone del proyecto redactado, más de 500.000 euros comprometidos y los estudios técnicos necesarios ya realizados, pero continúa a la espera de autorización. “Se trata de una infraestructura que presenta un riesgo para la seguridad”, ha advertido, recordando como antecedente el mirador de La Gola de Marchamalo, cuya solicitud permanece sin resolver desde hace más de tres años, lo que ha supuesto la pérdida de los fondos asignados.

Finalmente, el concejal de Litoral ha lamentado que los retrasos administrativos se utilicen con fines políticos en lugar de explicarse con transparencia, y ha reclamado más medios para la Demarcación de Costas y una mayor lealtad institucional. “No es aceptable un uso sesgado de la información que perjudica la imagen de Cartagena”, ha concluido.