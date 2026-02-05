Temen que el nuevo PGOU oculte las colinas históricas de Cartagena

La Coordinadora para la Defensa del Cerro del Molinete alerta de que la propuesta del gobierno del Ayuntamiento de Cartagena en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana de compensar en altura la aparición de restos arqueólogos, la construcción de vivienda protegida y los aparcamientos sobre rasante, "supondrán ocultar tras altos edificios las cinco colinas históricas que son seña de identidad del casco histórico de Cartagena, declarado Bien de Interés Cultural".

La asociación destaca que las colinas históricas "dejarán de ser miradores del skyline de Cartagena, ocultando vistas como las de la cúpula de la Iglesia de la Caridad o el Gran Hotel, el mar y el ensanche, al tiempo que dejarán de ser vistas de una a otra cuando un ciudadano suba a sus cimas, eliminando una de sus principales características como puntos de visión estratégica".

"El Ayuntamiento ha hecho este cambio de las reglas de juego en el último minuto del partido para que ya no se puedan presentar alegaciones, después de haber dicho que las modificaciones del PGOU no iban a afectar en nada al Casco Histórico", denuncian.

La Coordinadora del Molinete critica que "entre la urbanización de la Morería sin excavación arqueológica, las ayudas fiscales para construir en cualquier punto del casco histórico y este aumento de edificabilidad, el Ayuntamiento está redoblando sus esfuerzos para que se construya en el Ars Asdrúbalis, en vez de convertirlo en el parque arqueológico que vienen reclamando los cartageneros desde hace décadas".

Sin respuesta a las alegaciones

Los defensores del Molinete subrayan que "aunque en el punto de información urbanística que instaló el Consistorio cuando se abrió el plazo de alegaciones nos dijeron que no presentáramos alegaciones al planeamiento del casco histórico, presentamos una solicitando la eliminación de la posibilidad de construir y urbanizar en El Molinete y eliminando la carretera que invade la zona arqueológica del cerro, que casualmente es el único cambio urbanístico que planteaba el nuevo planeamiento en el casco histórico. Sin embargo, aún no hemos recibido respuesta de nuestras alegaciones ni nadie se ha reunido con nosotros para hablar de ello".

"El Consistorio solo atienda las demandas de los grandes constructores, los mismos que mantienen abandonado el casco histórico durante años y a los que van a dar a precio de saldo los terrenos expropiados a familias más humildes", afirman.

La Coordinadora cuestiona que "el Ayuntamiento va a romper el equilibrio de la imagen de las calles del conjunto histórico artístico, promoviendo nuevos edificios mucho más altos que los antiguos, que quedarán encajonados; pero además se crearán calles sin luz natural la mayor parte del día sin tener en cuenta los principios básicos del urbanismo de que la altura de los edificios sea proporcional a la anchura de la calle".

Por todo ello, desde este colectivo reclaman al Ayuntamiento que desista de aprobar estas modificaciones de alturas dentro del Conjunto histórico artístico y aproveche la modificación del Plan General de Ordenación Urbana "para descartar de una vez y para siempre la construcción sobre los restos arqueológicos del Molinete".