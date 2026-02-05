Estos son los pisos a la venta más caros en la ciudad de Cartagena

Comprar una vivienda se ha convertido en un objetivo cada vez más difícil de alcanzar para una parte importante de la población. El aumento sostenido de los precios, la escasez de pisos disponibles y el endurecimiento de las condiciones hipotecarias han configurado un mercado especialmente complejo, también en Cartagena. En este contexto, mientras la búsqueda de un hogar a un precio razonable se alarga para muchas familias, existe un segmento que se mueve en coordenadas completamente distintas.

La ciudad portuaria ofrece una imagen marcada por ese contraste. Junto a la creciente inquietud social por el acceso a la vivienda, continúan apareciendo en el mercado pisos de carácter exclusivo, ubicados en enclaves céntricos y muy cotizados, con grandes superficies, calidades superiores y cifras que solo están al alcance de una minoría.

Mirar estos anuncios no cuesta nada y permite asomarse a un mercado muy específico, ajeno a la realidad de la mayoría, pero integrado en el actual escenario de la vivienda.

Estos son los pisos más caros que se pueden encontrar ahora mismo a la venta en la ciudad de Cartagena.

Espectacular ático en el casco antiguo, la joya de la corona

El ranking lo encabeza un exclusivo ático de 200 metros cuadrados situado en el casco antiguo de Cartagena. Esta vivienda única destaca por su amplitud, su luminosidad y por una impresionante terraza de 100 m2 que rodea toda la casa, a ras de la vivienda y convirtiéndose en una auténtica prolongación del hogar.

El interior de la vivienda cuenta con cinco dormitorios, dos baños ( uno de ellos en suite) y dos aseos, reformados en 2020. El salón es amplio y la cocina, totalmente equipada.

Parte de la terraza del ático más caro del centro de Cartagena / Idealista

Un espectacular ático luminoso, amplio y con una la acogedora terraza solo al alcance de bolsillos millonarios: se vende por 1,1 millón de euros.

A estrenar y con piscina

Un octavo piso a estrenar en el edificio Reina Alameda ocupa el segundo lugar en el listado. Emplazada en la céntrica Avenida Reina Victoria Eugenia, la vivienda de 161 m2 consta de cuatro dormitorios dobles, tres baños, cocina amueblada y con electrodomésticos, espacioso salón comedor con terraza, salón con terraza.

Es toda exterior por lo que es muy luminosa y cálida. Además, el edificio está equipado con: piscina y fuentes comunitarias, jardín exterior comunitario, parking, gran entrada de mármol con calefacción y aire acondicionado y con baño comunitario, así como dos ascensores por planta con dos viviendas.

Amplio salón del segundo piso más car a la venta en la ciudad de Cartagena / Idealista

Su precio baja del millón de euros, aunque sigue siendo elevado. Este piso de obra nueva se vende por 607.000 euros.

Piso reformado en el corazón de la ciudad

El 'top 3' de pisos caros en la ciudad de Cartagena lo cierra un inmueble reformado de 223 m2, ubicado en una de las zonas más exclusivas y tranquilas del casco antiguo, en Muralla del Mar.

Cuenta con tres habitaciones, tres baños, terraza y plaza de garaje. Además, desde este piso se disfruta de unas vistas panorámicas excepcionales al puerto y la bahía de Cartagena.

Vistas del tercer piso más caro a la venta en Cartagena / Idealista

Su precio baja casi al medio millón de euros; en concreto, se ofrece por 595.000 euros.