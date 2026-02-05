Costas autoriza el arreglo del paseo marítimo de El Portús en Cartagena

Le toca al Ayuntamiento de Cartagena mover ficha. La Demarcación de Costas, dirigida por Daniel Caballero, ya ha autorizado a la Concejalía de Litoral a realizar las obras necesarias para reparar los desperfectos del paseo de El Portús, destrozado hace casi dos años por un temporal. La alerta amarilla de estos días, con fuerte viento y oleaje, ha vuelto a dañar la zona afectada incrementando los socavones y aumentando los daños ya existentes.

Lo que empezó como un socavón ya es prácticamente una zona intransitable con casi la totalidad del paseo con el pavimento levantado y en determinadas zonas hundido. De hecho, los últimos temporales han agravado aún más esta situación.

Ahora, el Consistorio debe presentar una solicitud de concesión administrativa para todas las ocupaciones con obras fijas consistentes en escolleras, muro, paseo y vial urbano sobre dominio público marítimo terrestre, aunque para empezar las obras no es necesario que les sea concedida, podrán comenzar los trabajos con tan solo el registro de la instancia.

Costas recibió la solicitud del Ejecutivo Local para ejecutar los trabajos de reparación de los desperfectos el 23 de octubre del pasado año, si bien el temporal que produjo la primera rotura del muro y el hundimiento de la acera contigua tuvo lugar en marzo de 2024.

El paseo de El Portús, aún más dañado tras los últimos temporales / Iván Urquízar

Menos de un mes después Costas explicó a Litoral que necesitaba que incorporaran determinados informes y se citó a los técnicos municipales para realizar una visita conjunta en la que se les volvió a reiterar la necesidad de subsanar la documentación presentada y se evaluaron los daños que presentaba la zona.

Si bien no fue atendido el requerimiento efectuado por la Demarcación por motivos de seguridad, se decidió continuar con la tramitación del expediente de forma urgente, teniendo en cuenta que el socavón aparecido en la zona oeste del Paseo Marítimo de El Portús supone un riesgo inminente para los usuarios del vial y para las edificaciones adyacentes, pudiendo derivar en colapsos parciales o afectaciones graves si no se interviene de manera inmediata.

Por su parte, el concejal de Litoral, Gonzalo López Pretel, explicó que están haciendo una nueva valoración, puesto que ha habido modificaciones recientes que han incrementado el coste de las obras.

"Vamos a licitar las obras, pero no se podía hacer hasta que tuviéramos la autorización, puesto que no es correcto, hasta que no existe autorización no se puede licitar", señaló, aclarando que las labores de reparación comenzarán una vez se hayan adjudicado los trabajos.

López Pretel quiso resaltar que "esta concejalía está trabajando con lealtad institucional y con total colaboración entre los técnicos de ambas administraciones", aunque aprovechó para afirmar que "nos duele que los comisarios políticos del PSOE en las administraciones no trabajen con la misma lealtad y aprovechen cualquier oportunidad para hacer política de la peor calidad y de muy corto alcance, solo buscando el titular de hoy sin importarle las necesidades reales de los ciudadanos".