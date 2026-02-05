El Ayuntamiento de Cartagena busca financiación estatal para continuar con la recuperación del Anfiteatro Romano

La Junta de Gobierno Local aprobó este jueves la participación del Ayuntamiento de Cartagena en la convocatoria de ayudas del Programa ‘2% Cultural’ del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, con el proyecto de una nueva fase de excavación y consolidación del Anfiteatro Romano.

El Consistorio ha comprometido una inversión de 600.000 euros de fondos municipales para esta actuación, que complementaría la aportación estatal, siendo el presupuesto total de 2,4 millones de euros, destinados a dar un impulso definitivo a la recuperación del monumento romano y su integración con la Plaza de Toros.

La propuesta técnica, denominada "Consolidación de la fachada de la Plaza de Toros, excavación del Sector Norte, puesta en valor del Anfiteatro Romano y Centro de Interpretación del doble anillo de la Plaza", contempla una intervención integral en el yacimiento.

Entre los objetivos principales destaca la consolidación estructural de la fachada del coso taurino y la continuación de las excavaciones arqueológicas en el sector norte para sacar a la luz nuevas estructuras del monumento romano.

"El compromiso económico del Ayuntamiento, que asume el 25% del coste total de la actuación con cargo al ejercicio 2027, garantiza la viabilidad de esta nueva fase del proyecto, que incluye el aspecto divulgativo con la creación de un Centro de Interpretación aprovechando el doble anillo de la Plaza de Toros", señalaron fuentes municipales en un comunicado.

El objetivo final es permitir la convivencia armónica de ambos edificios para que el visitante pueda hacer una lectura completa de la evolución histórica del espacio y su plena integración en el recorrido museístico de la ciudad.

Muro de 30 metros

A finales del pasado año los trabajos que se están desarrollan permitieron sacar a la luz un muro de más de 30 metros que dividía dos sectores de la grada y la parte superior de un vomitorio, un pasillo cubierto de acceso al graderío.

Noticias relacionadas

Esta fase de las excavaciones tiene por objeto recuperar el sector nororiental del graderío del anfiteatro, consolidar el doble anillo de la plaza de toros y restaurar su portada principal, además de avanzar en la definición del graderío comprendido entre el muro que separa la zona media y la superior y el muro del podium que cierra la arena.