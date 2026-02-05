La Armada y el Gobierno Regional apuestan por Cartagena como epicentro de la industria nacional de Defensa

Cartagena ha dado este jueves un paso decisivo para fortalecer su posición como referente nacional e internacional en tecnología de defensa. El Arsenal de Cartagena ha sido el escenario de la firma del Protocolo General de Actuación dentro de la línea Caetra Arsenal, que establece un marco de colaboración y supone un gran paso en la relación entre la defensa y la economía productiva regional.

El acuerdo, suscrito entre la consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón, y el Almirante Jefe del Arsenal de Cartagena, Alejandro Cuerda, abre un marco de trabajo que une a la Armada, al Gobierno regional, la Universidad Politécnica de Cartagena y el tejido empresarial para abordar los retos tecnológicos concretos vinculados al ciclo de vida del submarino S-80 y posicionar a Cartagena como epicentro nacional en tecnologías duales en defensa naval.

El Almirante Cuerda comentó que “las guerras del futuro las ganará aquel que sea soberano en la tecnología. Necesitamos ir rápido de la mano de todo el talento de las empresas locales y regionales y de la universidad para construir una Armada decisiva y relevante”.

"No cabe duda que la Armada se tiene que preparar. Nuestra misión es servir a España en y desde la mar y necesitamos ser vanguardistas y soberanos. Necesitamos innovar e ir rápido, de la mano del talento y capacidad de las empresas tanto locales como regionales, y de la universidad", aseguró.

El protocolo se centra en la certificación y homologación de empresas y la definición de retos tecnológicos

Cuerda señaló que el protocolo se centra en dos pilares: la certificación y homologación de empresas para trabajar en el S-80 y la definición de retos tecnológicos que permitan ganar independencia estratégica. Cuerda explicó que ahora tienen que ir definiendo esos retos. "Todo aquello que las empresas españolas puedan ir asumiendo, le retiraríamos la banderita extranjera y pondríamos la bandera nacional", comentó el Almirante. En esos retos tecnológicos, se incluye la creación de periscopios, software sistemas de inteligencia artificial o válvulas de casco, entre otros elementos.

Por su parte, López Aragón destacó que con "la alianza que hoy sellamos da un gran salto, abriendo las puertas del Arsenal a nuestras empresas, ofreciendo la oportunidad de competir y aportar soluciones innovadoras”.

La línea Caetra Arsenal tiene una dotación de 5 millones de euros para 2025 y 2026

“Queremos que Cartagena y la Región sean protagonistas de la economía del futuro, impulsando empleo cualificado, especialización y nuevas oportunidades, especialmente para los jóvenes”, añadió.

La consejera recordó que la línea Caetra Arsenal cuenta con una dotación de 5 millones de euros para el periodo 2025-2026, si bien el propio protocolo en sí no tiene un compromiso financiero directo para las partes y tendrá una vigencia inicial de cuatro años.

El acuerdo, que tendrá una vigencia inicial de cuatro años, será supervisado por una comisión mixta integrada por personal de la Armada, el Instituto de Fomento y el propio Ayuntamiento.

Por último, la alcaldesa, Noelia Arroyo, recordó que Cartagena ya cuenta “con la aceleradora comercial del CEEIC con y 22 empresas, la de inteligencia artificial, para la que ya se han seleccionado las empresas, y también la Mesa de Formación de Nuevas Industrias”.