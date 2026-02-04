La 'Madre de los californios' vuelve a Cartagena renovada tras pasar por el Centro Regional de Restauración

La Virgen del Primer Dolor, una de las imágenes más queridas y veneradas de la Semana Santa de Cartagena, ya se encuentra de nuevo en su altar de la Capilla California, tras un minucioso proceso de restauración de tres meses en el Centro de Restauración de la Región de Murcia, la imagen fue presentada este miércoles de manera oficial y ya se prepara para culminar la Magna Procesión del Miércoles Santo.

El director del Centro de Restauración, Javier Bernal, desgranó los aspectos técnicos de la intervención, explicando que aunque la imagen no presentaba daños estructurales graves, la suciedad acumulada era muy profunda.

"La contaminación y los barnices oxidados ocultaban la policromía original; incluso en los pies, la suciedad no dejaba ver el detalle de las sandalias, que ahora vuelven a ser visibles".

Los trabajos han incluido limpiezas químicas, sellado de grietas y el uso de técnicas como el regattino y puntillismo en manos y pies para subsanar los desgastes producidos por el contacto devocional de los fieles.

Prioridad a esta intervención

La alcaldesa, Noelia Arroyo, celebró el regreso de la "Madre de todos los californios", destacando la prioridad que se ha dado a esta intervención para que la talla luzca en todo su esplendor durante la Semana Grande.

"Hay que felicitar a todos los profesionales por el esfuerzo y por la celeridad, ya que la imagen se marchó el pasado 21 de octubre y hoy ya estamos celebrando su vuelta", apuntó la regidora.

Arroyo subrayó el valor de la colaboración institucional y el compromiso de las propias cofradías, que "destinan recursos infinitos a conservar este patrimonio, que es una auténtica catequesis en la calle y una de nuestras mayores señas de identidad".

Por su parte, la consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, Carmen María Conesa señaló que los trabajos de restauración "han permitido recuperar la estabilidad estructural de la talla y mejorar su lectura estética, actuando sobre la policromía, la limpieza de superficies y la consolidación de los materiales originales, siempre bajo criterios de máximo respeto a la obra y a su valor histórico y devocional".

Conesa calificó el trabajo realizado como "delicado y minucioso", enfocado en devolver la obra a su estado original. "Nuestra obligación es preservar y cuidar el patrimonio de Cartagena", afirmó durante su intervención.

El Hermano Mayor de la Cofradía California, Pedro Ayala, agradeció el apoyo de la Comunidad Autónoma, resaltando la importancia de mantener el vasto patrimonio de la hermandad.

"Ya tenemos en casa a nuestra Madre. Los californios hacemos una apuesta importante por restaurar nuestro patrimonio y este es el camino a seguir", destacó, aprovechando la ocasión para señalar la imagen de la Virgen de la Esperanza como el próximo objetivo de restauración para la cofradía.

Noticias relacionadas

La imagen, obra del escultor Mariano Benlliure y Gil, fue realizada en 1946, tras el encargo de José de la Figuera y Calín, marqués de Fuentes el Sol y hermano mayor de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús en el Paso del Prendimiento para ocupar el lugar de la talla realizada por Francisco Salzillo en los días de la fundación de la entidad, mediado el siglo XVIII, que fue destruida en 1936.