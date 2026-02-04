La cadena Lidl prepara una nueva apertura en Cartagena: fecha, ubicación y nuevos empleos

Lidl vuelve a mover ficha en la Región de Murcia y esta vez es el turno de Cartagena. La ciudad portuaria se prepara para acoger una de las aperturas comerciales más relevantes del mes. Esta nueva tienda de la cadena alemana será el tercer establecimiento que abre en la localidad.

Desde fuera puede parecer una apertura más. Sin embargo, esta inauguración forma parte de un plan nacional más extenso, en el que el mes de febrero, Lidl abrirá hasta 12 nuevos supermercados en España. La cadena destinó una inversión conjunta de 87 millones de euros.

El crecimiento de esta cadena no solo se traduce en nuevas tiendas, sino que también generará casi 270 puestos de trabajo, que se repartirán en siete comunidades autónomas distintas, entre ellas la Región de Murcia.

Dónde estará el nuevo Lidl y cuándo abre

La fecha prevista para la apertura de la nueva tienda Lidl en Cartagena es el próximo viernes, 13 de febrero. Para este nuevo enclave cartagenero han escogido el Centro Comercial Mandarache, situado en la Ronda de la Unión.

El establecimiento contará con cerca de 1.500 metros cuadrados de sala de ventas y dispondrá de más de 1.000 plazas de aparcamiento. Un detalle importante, tenido en cuenta para "mejorar notablemente la experiencia de compra". El horario comercial que tendrá este nuevo supermercado será de lunes a sábado de 9.00 a 22.00 horas.

Los clientes que crucen las puertas de esta nueva tienda el 13 de febrero encontrarán "el surtido habitual de la cadena, que abarca una extensa variedad de productos frescos (fruta y verdura, carne y pescado o pan y bollería recién horneados) y múltiples artículos de nevera, secos envasados, bebidas, cosmética, higiene personal y limpieza".

A todo ello se suma "las oferta de referencias regionales, exclusivos productos de bazar y sorprendentes semanas temáticas periódicas de alimentación internacional".