Los trabajadores de Sabic esperan una manifestación multitudinaria este martes en Cartagena

Los trabajadores de Sabic recorrerán este martes las calles del centro de Cartagena como protesta ante los posibles despidos masivos y el cierre de la planta Lexan 1.

"Tenemos grandes expectativas con la manifestación, aparte de coincidir con la fecha histórica muy reivindicativa en un momento muy complicado para la industria Cartagena", señaló el presidente del Comité de Empresa, Pascual Sánchez.

Teniendo en cuenta que este 3 de febrero se cumplen 34 años de la quema de la Asamblea Regional durante las protestas por la reconversión industrial a principios de los años 90.

Además de los propios trabajadores de Sabic, así como de las empresas auxiliares que prestan sus servicios en la planta de La Aljorra, asistirán partidos políticos, todos los sindicatos representados en el Comité de Empresa, trabajadores de industrias como Navantia, asociaciones culturales locales y asociaciones en defensa del empleo en Cartagena.

Según sus cálculos, esperan una asistencia multitudinaria, cuya asistencia supere las 3.000 personas. Asimismo, los trabajadores acudirán con sus familias, "llevaremos a nuestros hijos, nuestras madres", para representar el número de personas que dependen de la factoría.

La protesta partirá a las cinco de la tarde la Plaza de España y continuará por el Paseo Alfonso XIII hasta las puertas de la Asamblea Regional, donde leerán un manifiesto.

Cabe recordar que ya realizaron un paro en la producción los días 30 y 31 de enero, mientras que el próximo día 6 de este mes mantendrán una reunión en Holanda con la Dirección Europea para intentar negociar “primero para parar esta venta, y si no es posible, para conseguir acuerdos que protejan a las personas”.