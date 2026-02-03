Las raíces de los brachichitos levantan la Nueva Cartagena

Desde Australia hasta la Nueva Cartagena. El brachichito es un árbol originario de este país que puede alcanzar entre ocho y veinte metros de altura y presenta un tronco engrosado que almacena agua, caracterizándose por ser muy resistente a la sequía, con hojas variables y flores vistosas en forma de campana. Esta especie, que predomina en este barrio de Cartagena, está generando auténticos dolores de cabeza al Gobierno Local por los destrozos que están causando sus raíces.

El parque Juana I de Castilla, ubicado en el colindante barrio de la Urbanización Mediterráneo, estuvo cerrado durante meses debido a los desperfectos ocasionados por las raíces de estos árboles en el suelo. Ahora, con un plan integral de actuaciones que combina la renovación de infraestructuras hidráulicas, la mejora de la seguridad vial y la adecuación de espacios públicos.

La alcaldesa, Noelia Arroyo, visitó este martes la zona junto al concejal de Presidencia, Infraestructuras y Urbanismo, Diego Ortega, la concejal de Distrito, Cristina Mora, técnicos municipales y representantes vecinales para supervisar las obras finalizadas en el Parque Juan Carlos I y anunciar el inicio de la remodelación de los bulevares de Sierra Nevada y Sierra Cazorla.

La actuación principal para este ejercicio cuenta con una inversión cercana a los 450.000 euros, ejecutada a través de los fondos de inversión del contrato con la concesionaria Veolia.

El proyecto se centra en la sustitución de las antiguas tuberías de fibrocemento por nuevas conducciones de fundición dúctil, garantizando un servicio de agua potable más eficiente y para mejorar los espacios de vegetación, el arbolado y los bancos.

Debido a que las raíces han destrozado las tuberías y levantado el pavimento adoquinado de ambas calles.

La alcaldesa destacó que con estas actuaciones se está “dando respuesta a las prioridades que marcan los vecinos para tener un barrio más seguro y accesible. Son mejoras que a veces no se ven, como las tuberías, pero que ofrecen una mayor calidad de vida”.

Por su parte, el jefe del Servicio de Urbanismo, Vicente Pérez Zulueta, detalló los aspectos técnicos de la obra en los bulevares, que tendrá un plazo de ejecución de dos meses. "La renovación surge por la problemática de las raíces de los árboles actuales, que dañaban tanto las viviendas colindantes como las redes de agua. Vamos a sustituir 53 ejemplares por almez, una especie mucho más amable con el entorno urbano, y repondremos todo el pavimento con baldosas de gran formato".

La visita también ha servido para comprobar el resultado del nuevo vallado perimetral del Parque Juan Carlos I, una reivindicación histórica del barrio. Esta obra ha incluido la creación de cuatro accesos adaptados y una importante replantación de vegetación y césped, integrando el área de juegos infantiles en un entorno cerrado y seguro.

El presidente de la Asociación de Vecinos de Nueva Cartagena, Antonio Molina, celebró por el avance de los proyectos, "el barrio está viviendo una auténtica metamorfosis. Estas obras en los paseos eran muy necesarias, especialmente por las caídas que sufrían nuestros mayores debido al mal estado del suelo".

En cuanto a la seguridad vial, el Ayuntamiento también confirmó actuaciones en la Avenida Nueva Cartagena, una arteria con gran densidad de tráfico. Se procederá a la instalación de resaltes para el control de velocidad, la creación de un nuevo paso de peatones y la ampliación de aceras en puntos estratégicos, como el acceso a la farmacia, para facilitar la movilidad de los mayores.