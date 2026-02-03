El presidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena, ¿de "Ministro de Festejos, Fomento y Financiación de Noelia Arroyo"?

El portavoz de MC, Jesús Giménez Gallo, explicó este martes que hasta el próximo mes de junio se va a dedicar cada mes a desmontar "el rollo de Arroyo con la pésima gestión que se está llevando a cabo en Cartagena y en sus instituciones, que está perjudicando el presente y futuro de todos los cartageneros". Una labor que a su juicio es "necesaria y de servicio público".

El líder de MC expuso que la Autoridad Portuaria de Cartagena atraviesa "una crisis de funcionamiento con Pedro Pablo Hernández como presidente".

En este sentido, cargó duramente contra la gestión del presidente de la Autoridad Portuaria, al que acusó de convertir una institución estratégica para el municipio en "un eslogan político al servicio de Noelia Arroyo, con el beneplácito de PP y PSOE".

Giménez Galló recordó que "P.P.", haciendo alusión a la forma en la que Bárcenas apuntaba los nombres en su contabilidad 'b', acumula el mayor sueldo público de la Región "mientras arrastra un pasado vinculado a episodios muy oscuros relacionados con casos de corrupción".

"Hablamos de una persona relacionada con la trama Púnica, con el escándalo del Teatro Circo, comprado por 1,2 millones de euros y cerrado a cal y canto, y que actúa como representante legal de la empresa que explota El Batel", concretó Giménez Gallo, quien añadió que "hoy se le premia dirigiendo el puerto con el encargo de hacerle la cabalgata de 2027 a Noelia Arroyo".

Giménez Gallo ironizó con el cargo que ocupa el presidente de la Autoridad Portuaria, calificándolo como "en la práctica, P.P. Hernández es el Ministro de Festejos, Fomento y Financiación de Noelia Arroyo".

El portavoz municipal hizo hincapié en que el actual presidente del Puerto "tiene un pasado, como presidente de COEC no se atrevió a reclamar nunca el Corredor Mediterráneo, ni el AVE, ni la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) de Los Camachos, y ahora desatiende las necesidades del Puerto".

En este sentido, apuntó que "no se ha avanzado en ninguno de los proyectos clave que dependen de la Autoridad Portuaria, como la variante de Alumbres, El Gorguel o la carretera del Espalmador, entre otras cuestiones. Mientras tanto, se reiteran obras en Héroes de Cavite y el lema de 'integración puerto-ciudad' nunca llega a ser una realidad".

"Nos robaron el puerto y ahora lo tienen alquilado"

Giménez Gallo remarcó que el Puerto de Cartagena debería ser un motor económico y un aliado para hacer crecer el municipio, pero la realidad es que "nos lo han robado".

"Ahora, se lo han alquilado a P.P. Hernández, quien amparó y avaló la planta de biogás en Los Camachos mientras no impulsa ningún proyecto de calado para Cartagena", apostilló, criticando que es incomprensible que "la Autoridad Portuaria no esté trabajando en la ZAL".

"¿Qué tienen en contra de Cartagena? Igual influye que en el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria se sienta media Murcia amparada por el PP, pero nadie le da sitio a la Cámara de Comercio de Cartagena", cuestionó.

Giménez Gallo sentenció que "Noelia Arroyo está prostituyendo las instituciones de Cartagena, y también lo hace con P.P. Hernández al frente de la Autoridad Portuaria, porque lo que es lamentable es que no haya nadie capaz al frente de la APC al igual que no lo hay al frente de Cartagena".

"Cartagena necesita un puerto a su servicio, una verdadera integración puerto-ciudad y gente decente en las instituciones", concluyó.