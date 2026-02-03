Cartagena vuelve a arder un 3 de febrero

El eco de las protestas obreras vuelve a sacudir Cartagena este 3 de febrero. Unas 3.000 personas recorrieron el Paseo Alfonso XIII hasta llegar a la puerta de la Asamblea Regional para clamar contra el cierre de la planta Lexan 1 de Sabic en La Aljorra. Lejos del ambiente vivido en 1992, con total tranquilidad familias, amigos y trabajadores gritaron hasta perder la voz: “Sabic-Aranco nos deja sin trabajo”.

A las puertas del Parlamento Regional, al ritmo de Arde Bogotá, una representante del Comité de Empresa leyó una manifiesto en el que recordaban que "3 de febrero de 1992, mientras en Cartagena se destruía tejido industrial, los trabajadores defendían sus empleos, en esta misma Asamblea. Treinta y cuatro años después, volvemos a estar aquí por la misma razón, la defensa de la empleabilidad, la esperanza de un futuro mejor para nosotros, nuestros hijos y nietos".

Tristemente, tienen "la amarga sensación de que la historia se repite", porque "de nuevo, la sombra de la desindustrialización se cierne sobre Cartagena y su comarca".

"No somos números. No somos un activo financiero. Somos personas con familias, con responsabilidades, con hijos estudiando, con padres mayores que cuidar", reivindicaron, añadiendo que se trata de "personas que han construido aquí su proyecto de vida, que han dedicado años y décadas de esfuerzo y profesionalidad a Sabic".

Sus protestas, sus reivindicaciones, su lucha defienden que "lo que está en juego no es solo una fábrica: es el empleo directo de más de 500 trabajadores e indirecto de miles de personas vinculadas a Sabic a través de empresas auxiliares, contratistas y autónomos".