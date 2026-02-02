Infantería de Marina entrena en la UCAM de Cartagena cómo actuar ante heridas en combate

¿Se puede entrenar al cerebro para no bloquearse ante una emergencia real? Esa es la pregunta que aborda la Universidad Católica San Antonio en la segunda fase de su proyecto de formación militar con realidad virtual, desarrollado desde el campus Cartagena por el grupo de investigación en Nuevas Tecnologías para la Salud, en colaboración con la Escuela de Infantería de Marina ‘General Albacete y Fuster’, ubicada en Tentegorra.

La iniciativa combina simulación inmersiva y neurociencia aplicada para preparar al personal militar en medicina táctica, triaje y atención a múltiples víctimas en escenarios de alta presión. En esta nueva etapa, los participantes han repetido un mismo escenario virtual hasta tres veces, lo que permite analizar la evolución del aprendizaje y determinar cuántos intentos son necesarios para alcanzar una respuesta eficaz.

Los escenarios, grabados en las propias instalaciones militares con cámaras 8K, actores y maquillaje cinematográfico, recrean situaciones reales de emergencia. Manuel Pardo, catedrático de la UCAM y director del proyecto, explicó que “la realidad virtual nos permite entrenar situaciones de catástrofe y medicina militar en un entorno seguro, reforzando la preparación de los profesionales”.

Pardo detalló que mediante tecnologías inmersivas de realidad virtual se forma a los militares sobre cómo actuar ante situaciones de catástrofe, triaje de múltiples víctimas e incluso situaciones más específicas de medicina militar, como un escenario donde hay un tirador en activo y personas heridas.

"El objetivo es poder utilizar este entorno seguro para mejorar la preparación de los profesionales, y garantizar que este escalón de formación se hace todavía de manera más sólida", hizo hincapié.

En concreto este lunes se preparon para afrontar una situación en la que el primer equipo interviniente encuentra un número muy elevado de víctimas, teniendo que primero ordenar a las víctimas en torno a su complejidad sanitaria, una actuación llamada triaje.

La formación va dirigida a personal de Infantería de Marina que actúa como primer interviniente. Según Nereo Venero, capitán enfermero del Cuerpo de Infantería de Marina, “haber vivido previamente el escenario ayuda a reducir el bloqueo cuando se afronta una emergencia real”. El proyecto incorpora además cascos neuronales para analizar la toma de decisiones bajo estrés.

Venero comentó que la mayoría de los 15 alumnos nunca han tenido contacto con el ámbito sanitario, por lo que esta colaboración cobra más importancia al no haber tenido nunca ninguna asistencia a nivel sanitario.

Venero señaló que en el curso los combatientes aprenden a usar el material que tiene en sus botiquines individuales de combate, "el personal no sanitario lleva un botiquín con materiales para evitar las muertes prevenibles en combate, que son hemorragia masiva, obstrucción de la vía aérea y el neumotoral".

Carmen Amalia López, doctoranda del grupo y enfermera de urgencias, apuntó que “medimos en tiempo real el nivel de atención, concentración y estrés mientras la persona vive el escenario”.

El objetivo de su tesis es llevar un poco más allá la evalución de la formación con un casco neuronal. "Tenemos un casco que mide el patrón neuronal en directo que está viviendo la persona, porque hay situaciones en las que el enfermero, médico, personal militar o cualquier persona tiene mucha formación teórica y las habilidades, pero en momentos de crisis se bloquea. Con el patrón neuronal podemos medir perfectamente cómo es su nivel de atención, su concentración, si tiene fatiga o si está estresado", incidió. En el caso de que una persona se bloquee apuesta por "entrenar, entrenar y entrenar".

Por su parte, la coordinadora de la UCAM en Cartagena, Míriam Mendoza, destacó que como universidad se sienten con la responsabilidad de formar y servir a la sociedad en todas las materias en las que tienen competencias.

La iniciativa se enmarca en la colaboración entre la UCAM y las Fuerzas Armadas y avanza hacia su escalado a nivel nacional con el apoyo del Ministerio de Defensa y la participación en proyectos vinculados a la OTAN.