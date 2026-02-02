Un "corta y pega" de Oviedo: el PSOE denuncia la anulación del concurso para el alquiler de bicicletas eléctricas de Cartagena

Un nuevo varapalo al contrato del servicio de alquiler de bicicletas eléctricas. Tras más de cinco años, el equipo de Gobierno de Noelia Arroyo sacó a licitación el contrato el pasado 5 de noviembre para que, dos meses después se haya suspendido el proceso y, por tanto, "se ha dejado a Cartagena sin este servicio que es básico para fomentar la movilidad".

"La incapacidad de gestión del Gobierno de Arroyo es absoluta. Han tardado más de cinco años en sacar un concurso y ahora han tenido que anularlo. El pliego de condiciones que salió a concurso el 5 de noviembre era un corta y pega del de Oviedo, pero mal hecho. Esa es la gestión de Arroyo, anuncios vacíos, mala tramitación y después humo porque nada se lleva a cabo", señala el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Manolo Torres.

El pliego indica en su página 13 que “las empresas autorizadas deberán presentar el programa de reciclaje y tratamiento de residuos que deberá ser aprobado por el Ayuntamiento de Oviedo y que se deberá cumplir durante la duración de la autorización y sus posibles prórrogas”.

El documento, en su página 12 también hace mención al Ayuntamiento de Oviedo, cuando señala entre las normativas que deben seguir las empresas en gestión de residuos la Ordenanza Municipal de Limpieza de Vías Públicas y Recogida de Residuos Domésticos en Oviedo.

El Plan de Movilidad Urbana CartaGO! se presentó en octubre de 2021 e incluía la puesta en marcha de un servicio de alquiler de bicicletas.

Arroyo, anunció su licitación para octubre de 2021, "pero ni en 2021 ni en los años sucesivos se ha licitado este concurso, por lo que los cartageneros llevan desde 2016 sin un servicio que promueva el uso de las bicicletas. Tuvimos que esperar a noviembre de 2025 a que saliera el concurso, pero fue una ilusión porque también se ha suspendido", insiste Torres.

El portavoz socialista reclama que se vuelva a convocar el concurso de forma inmediata "pero con todas las garantías para que no se retrase más tiempo un servicio que es básico para promover la movilidad sostenible en nuestro municipio", destaca el portavoz socialista.

Desde el PSOE se han presentado diversas iniciativas para reclamar la puesta en marcha de este servicio así como la conexión de los campus de la universidad con bicicletas de alquiler.