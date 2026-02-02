Varios constructores pedirán al Consistorio una compensación económica por el PGOU

El próximo 12 de febrero se debatirá en un Pleno municipal extraordinario la aprobación inicial del nuevo Plan General de Ordenación Urbana. La modificación de la norma que recoge el planeamiento urbanístico del municipio incluye incentivos para tratar de aumentar la oferta residencial. Así, los edificios podrán construir plantas de aparcamiento en superficie sin perder espacio para vivienda, especialmente en zona inundable; la conservación de restos arqueológicos no implicará renunciar a edificabilidad; los suelos previstos para equipamientos que no resulten necesarios podrán destinarse a vivienda; y las promociones de vivienda protegida en suelo libre tendrán una prima de edificabilidad del 40%.

La presidenta de la Asociación de Empresarios de la Construcción y Actividades Conexas de Cartagena y Comarca, Antonia González, señaló que estas medidas son «indudablemente positivas y recogen muchas de nuestras demandas», aunque todavía «nos falta ver el documento y cómo se redacta, que llegue a su fin y que se pueda ejecutar».

Si bien, González apuntó que hay varios constructores que ya han pedido una compensación económica al Ayuntamiento y otros que lo harán cuando se apruebe el documento porque se sienten «perjudicados». Esta situación deriva de que «compraron un solar con unas expectativas y luego se cambian, entonces tiene que haber seguridad jurídica».

En esa misma línea, el portavoz de MC, Jesús Giménez Gallo, alertó este viernes de que «es un PGOU que viene con pleitos debajo del brazo». Concretó que El Vivero solicita 110 millones de euros de reclamación, mientras que Hansa Urbana estima su compensación en 30 millones de euros. «Y los que vienen de camino, que son más, por esos desarrollos en todo el entorno de varios pueblos ribereños y no ribereños del Mar Menor y del resto del municipio, que Noelia Arroyo ha cercenado porque no son los especuladores de siempre», apostilló Giménez Gallo. El portavoz municipal también cuestionó que con las nuevas medidas incluidas en el PGOU «se expulsa a la inversión privada».

«Hay inversores privados de fuera de Cartagena que han contactado con nosotros para manifestarnos que se les está condenando a poner nuevos pleitos contra el Ayuntamiento y no se les está dejando hacer ningún desarrollo de los que ya tenían hasta empezados a tramitar y resueltos con sentencia firme favorable en cuanto a la posibilidad de salir adelante. Por mucho que Noelia Arroyo y Ortega se esmeren en decir que ellos no tienen nada que ver con que se haga una cosa en La Aljorra, en el Albujón, en Mar de Cristal o en Los Belones, están premiando a los de siempre. Es un Plan General que nace del miedo, del miedo a que Tomás Olivo les vuelva a revocar el PGOU como sucedió con el de 2012», comentó Giménez Gallo.

Aunque García no quiso profundizar en el asunto, «el uso de la vivienda residencial en torno al Mar Menor sería muy positivo para Cartagena porque atraería ese turismo que necesitamos para evolucionar». Si bien aclaró que «lo hemos reivindicado, pero eso ha sido inamovible».

Respecto a la construcción en los solares del casco histórico, aunque ve positivo medidas como la compensación del hallazgo de restos arqueológicos, las expropiaciones que ha realizado el Ayuntamiento «me parecen una barbaridad, es un poco desproporcionado porque si los propietarios no estaban construyendo esos solares era porque no se podía por problemas de edificabilidad u otras cuestiones. Eran problemas técnicos que hacían que no salía rentable hacer esos edificio, ni era rentable para el propietario ni es rentable para quien lo compre aunque lo saquen a subasta».