El Ayuntamiento de Cartagena estudia instalar cámaras de vigilancia en El Molinete para frenar el vandalismo

El Ayuntamiento de Cartagena continúa trabajando de forma coordinada en el refuerzo de la seguridad y el mantenimiento del Parque Arqueológico del Molinete, tras acontecimientos como el incendio que se produjo hace unas semanas y las quejas de los vecinos por los botellones los fines de semana.

Como medida de refuerzo clave, el Gobierno municipal estudia la inclusión del Molinete en la red de videovigilancia municipal. Esta actuación contempla la instalación de cámaras en puntos estratégicos que actualmente están siendo valorados por los técnicos, dada la especial singularidad y el valor histórico de este espacio arqueológico. El objetivo es dotar al yacimiento de una capa de seguridad tecnológica que complemente la vigilancia presencial, según explicaron fuentes municipales a esta redacción.

Teniendo en cuenta que la Policía Local mantiene un dispositivo especialmente activo para prevenir actos delictivos o vandálicos, centrado de manera específica en los fines de semana.

Este despliegue corre a cargo de las unidades especializadas Grupo Operativo Especial de Seguridad Ciudadana (GOESC), que supervisan el Molinete y otros puntos sensibles del municipio. El pasado fin de semana, los agentes procedieron a la disolución de un botellón en el entorno del yacimiento durante un operativo en el que estuvo presente un equipo de La Opinión.

Un centenar de Intervenciones

Asimismo, en 2025 se realizaron más de un centenar de intervenciones en la zona para controlar el consumo de alcohol, ruidos y daños en el mobiliario, contando actualmente con dos equipos especializados que cubren 30 puntos estratégicos para asegurar una respuesta inmediata.

Los responsables técnicos siguen evaluando la posible modificación de los horarios de cierre o la aplicación de mayores restricciones de entrada. Todas estas opciones permanecen sobre la mesa y se ejecutarán basándose en informes de seguridad detallados, "con el único fin de garantizar la protección absoluta del yacimiento y asegurar la tranquilidad de los ciudadanos en este entorno que define la identidad de Cartagena".

Limpieza y desbroce

Desde el área de Patrimonio se mantienen de forma constante las labores de limpieza y desbroce de vegetación, una tarea que se desarrolla durante todo el año en este y otros monumentos del municipio para minimizar cualquier riesgo de incendio y garantizar su conservación.