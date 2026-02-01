La calle 18 de Cartagena

La intención de la Historia de hoy es analizar un caso singular en nuestro callejero que se ha transmitido de generación en generación a la hora de nombrar la que posiblemente sea la calle más larga de nuestra ciudad, la calle 18.Tan larga que aprovecharé para hacer un recorrido histórico por algunos de los lugares y establecimientos que han tenido su sede en ella o que daban a ella.

Cuando en 1897 los arquitectos Oliver Rolandi y García Faria y el ingeniero Ramos Bascuñana elaboraron el Proyecto de Ensanche, Reforma y Saneamiento decidieron enumerar algunas calles y nominar otras con letras del alfabeto. Dicho proyecto no se llevó a cabo pero sí las numeraciones y nominaciones con algunos cambios siendo el paseo de Alfonso XIII la 1, Carlos III era la B, la Alameda de San Antón la 19, y la siguiente la 18 a la que casi nadie llama por su nombre, Ramón y Cajal. Y aquí mi teoría es que fue de las primeras en urbanizarse, posiblemente por su cercanía a la Alameda, mientras que el resto de calles del Ensanche eran campo abierto y hasta zona de pastos.

A ello hay que sumarle que fueron muchos años llamándola así pues no fue hasta diciembre de 1960 cuando el Ayuntamiento decidió eliminar la nomenclatura numérica y alfabética y rotular las calles con sus nombres. Pero la costumbre es la costumbre y así lo demuestra el hecho de que diez años después la Compañía de Autobuses Urbanos de Cartagena, en un anuncio de cambio de itinerario de la Línea 7 que acompaña este texto, la nombra como 'calle 18'. Y por si todo ello fuera poco, como si el destino quisiera que el eminente científico no tuviera su espacio, ya en 1922 el Ayuntamiento acordó cambiar el nombre de la calle San Miguel por el de Ramón y Cajal pero dicho acuerdo no fue bien recibido por un sector de la opinión pública y no se llegó a rotular. Pero como dije anteriormente vamos a hacer un recorrido por estos tres kilómetros que en un momento determinado unieron la Plaza de Alcolea o de los Carros con los Barreros.

Empezando por el principio de la calle en la acera opuesta a la Casa Zapata de las Carmelitas nos encontramos con que el espacio del colegio de las Adoratrices estaba ocupado por un campo de fútbol, conocido como el de la Plaza de España por su cercanía a dicha plaza, un recinto inaugurado en 1919 y del que hablaré en otra historia. La siguiente manzana acogía un gran complejo industrial como fue la fábrica de muebles de Alejandro Delgado, con dos grandes naves y un patio central, y a sus espaldas en otra manzana detrás suya las tres pistas del Club de Tenis Cartagena inaugurado en 1925.

En la confluencia con la avenida Reina Victoria se instaló el Parque de Automovilismo nº 4 de la Armada, donde se llevaba a cabo el mantenimiento de vehículos en sus talleres y del que algunos lectores recordarán la garita ubicada en la esquina con la calle 18. Seguimos subiendo y pared con pared con el Parque tuvo su residencia el Jefe de la Factoría de Subsistencias de la Armada, un edificio con un gran jardín que en los años veinte del siglo pasado fue la fábrica de mosaicos de Adolfo Chumilla y que en su esquina con la Alameda ocupó el Economato de Marina.

Continuando el recorrido diré que nuestra calle vio el nacimiento de varias zonas residenciales como Ciudad Jardín, concebidas como Casas Baratas para obreros a finales de los años veinte, la barriada Cuatro Santos en los cuarenta y las casas del Patronato de la Armada a finales de los cincuenta. Y es precisamente en esta última época cuando surgen industrias ya desaparecidas como la de la Sociedad Algodonera de Levante, S.A. para desmotar algodón de fibra larga, Aceites Vegetales, S. A. dedicada a la extracción y refinación de aceites de semillas vegetales o Hilaturas del Sureste especializada en hilados y torcidos de algodón. Y finalizo este recorrido recordando que desde 1982 el Museo Arqueológico Municipal “Enrique Escudero de Castro” tiene su sede en esta calle que fue, es y seguirá siendo nombrada por muchos cartageneros como la calle 18.

