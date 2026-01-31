La Semana Santa de Cartagena se sienta en la mesa de la Santa Cena: "Es un acto de entrega"

La Iglesia de San Antonio María Claret, conocida popularmente como 'Los Padres', acogía este sábado la presentación oficial del cartel de la Semana Santa de Cartagena 2026. En un templo abarrotado de fieles, cofrades y autoridades, se revelaba la obra ganadora del concurso, titulada 'Cenáculo Californio', una creación de Julián Contreras que tiene como protagonista al grupo escultórico de la Santa Cena y el Santísimo Cristo de los Mineros, informa el Consistorio cartagenero en su web.

Noelia Arroyo, alcaldesa de Cartagena, valoró la importancia de este acto, que por primera vez sale de las dependencias municipales para celebrarse en un entorno sagrado. "Inauguramos una nueva forma de presentar el cartel manteniendo nuestra tradición profundamente bella, pero dentro de la programación de Cuaresma que hemos diseñado para que haya mucha más participación", dijo la regidora.

Aludió al valor histórico de la elección de este año, coincidiendo con una efeméride muy especial, cuando se cumple el centenario del primer cartel de nuestra Semana Santa. Esta obra de Julián Contreras "sabe detener el tiempo y prestigia una de nuestras tradiciones más queridas, invitando a las generaciones a reencontrarse con la esencia de lo que celebramos", manifestó Arroyo.

Por su parte, el presidente de la Junta de Cofradías, Javier Pavía, dijo: "Qué mejor sitio que una iglesia, un espacio que nos invita a la oración y a recordar los hechos que luego los cofrades rememoramos en la calle". Sobre la obra, habló de la dificultad técnica de representar un grupo tan complejo como la Santa Cena, señalando que el jurado eligió esta imagen por ser la que "mejor representa este momento de la Pasión".

El hermano mayor de la Cofradía California, Pedro Ayala, mostró su orgullo al ser su cofradía la protagonista del cartel de este año. "Hablar de la Santa Cena es hablar de historia, fe y compromiso. Este cartel capta la esencia de una agrupación fundada en 1934 y anuncia con sensibilidad y fuerza nuestra Semana Grande", recalcó.

El autor de la imagen, Julián Contreras, quien suma ya su tercer cartel oficial, se mostró visiblemente emocionado durante su intervención. "He querido que la escena transmita un latido, una atmósfera dorada que invite a quien mire el cartel a sentirse uno más en la mesa de la Santa Cena. No es un simple trabajo, es un acto de entrega a mi ciudad", detalló el artista.